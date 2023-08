En Santiago se comenta: Fernando Villalona se impuso en Altos de Chavón

Fernando se impuso en Altos de Chavón

¡Hola, muy buenos días! El Mayimbe, Fernando Villalona, debe de sentirse agradecido de que a pesar de los años transcurridos en el arte, tiene sus seguidores intactos y su carisma inquebrantable, hasta jóvenes de esta generación que no creen en nada, solo en su música, la de estos tiempos, asistieron al gran concierto. Fernandito, luego de haberse presentado en este famoso escenario hace treinta y siete años, se sentirá satisfecho por el cariño que aun le tributa su país y que sus canciones siguen siendo preferidas por todos. Mi estimado amigo el destacado periodista Ramón Almánzar, uno de los que más sabe de arte estuvo en Altos de Chavón, en La Romana y me contó que la presentación fue excelente y que El Mayimbe mantiene su voz clara. La algarabía de la gente y la asistencia fue muy buena, hay que seguir respaldando a los nuestros y si son figuras que se mantiene en el tiempo, mucho más hay que apoyarlos.

COMENTARIOS

En la actividad del primer palazo del proyecto Sanctuary fue muy interesante compartir con personalidades que estuvieron presente, como es un importante empresario turístico, italiano, que es copropietario del hotel Dominicus en Bayahíbe, el señor Giovanni Aguzzi y su esposa María de Aguzzi, de nacionalidad venezolana, nacionalizada dominicana, una pareja súper agradable, César Hernández, director del canal 25 y el comunicador Ney Zapata, estuvieron en esta ceremonia, compartimos momentos muy agradables. El señor Aguzzi es un amigo de hace muchos años del señor Héctor Rodríguez Pimentel, figúrense que Giovanni es el padrino de uno de sus hijos, Héctor Armando y vino invitado a todos los actos que se hicieron ese fin de semana en Montecristy con el Presidente.

Muy bien por el apoyo a un excelente proyecto que será muy parecido a lo que es Casa de Campo, según sus inversionistas. Excelente que en cada polo costero se desarrollen obras como esta, de grandes envergaduras para hacer turismo interno y externo.

FUNDADOR DE ARAJET

Me encantó conocer a Víctor Pacheco Méndez, nieto de Víctor Méndez Capellán, un joven encantador, simpático, humilde y agradable, estuvo acompañado por su esposa, amable y elegante también. Él está muy activo desarrollando proyectos de aviación y la verdad que comenzó con buen pie o arranque, con la línea Arajet, donde es CEO y accionista. Víctor está haciendo posible que dominicanos y extranjeros puedan viajar a varios países, en especial a Colombia, con atractivas tarifas, también a Canadá y está procurando hacerlo hacia Nueva York para aliviar la carga de los dominicanos que viajan a ese país y a la vez contribuye a que venga más turistas a República Dominicana. Con este joven emprendedor estuvimos en un bonito encuentro en el hotel El Cayito.

DETALLES

Otras de las invitadas al proyecto ecológico en Montecristy fueron las distinguidas damas, la ex jueza de la JCE y del TSE, Rafelina Peralta y su hermana Aura Peralta, quien estuvo acompañada de sus hijos, ya dos apuestos jóvenes, muy caballerosos. Las hermanas Peralta siempre han tenido incidencia en la vida pública, hijas de un conocido político, ya fallecido, el señor Juan Rafael Peralta, ex presidente del Senado en tres ocasiones representando a Santiago Rodríguez y otros cargos políticos. Fue grato compartir con ellas en la ciudad de Morro, muy educadas, atentas, elegantes y bien vestidas como siempre.

TREMENDO ÁGAPE

En el país se dan unos cumpleaños de maravillas. En Santiago hay un señor que tiene una de las casas más hermosas en Camp David, montaña donde el pasado martes se dieron cita figuras de la vida pública, sobre todo del partido en el poder, para festejar al señor en su cumpleaños. Me cuentan que es una persona muy rica y que en cada fiesta que hace tira la puerta por la venta y esta vez no fue la excepción. Él vivía en Nueva York, era bodeguero, ya retirado. Lo cierto es que esta mansión es lindísima, está bellamente decorada, con una colección de obras de artes que llaman la atención, los muebles, el jardín y ni se diga la piscina, desde donde se divisa el valle del Cibao, a dos mil pies sobre el nivel del mar, bien iluminado. Estuve una vez allí, fui entrevistada en un programa que grabó Francisco Vázquez y quedé impresionada con tan linda residencia, me imagino que fue decorada por un buen arquitecto y decorador o decoradora. Fernando Díaz tiene una colección de vehículos de alta gana entre los cuales se destaca un Mercedes Benz, SLS AMG, alas de gaviota. Hasta la próxima.