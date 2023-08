En un mismo programa de televisión, cuatro famosas descubren que fueron amantes de Luis Miguel

Para nadie es un secreto que Luis Miguel, además de su gran voz, también es conocido por ser un donjuán que logró tener romances con diversas famosas, aunque actualmente se encuentra en una relación estable con Paloma Cuevas. El cantante ha vuelto a los escenarios tras su última gira en 2018 y su nombre ha vuelto a ser tema de interés.

Esta situación y el nuevo programa que une a seis estrellas de la televisión hispana, "Secretos de las indomables", hizo que Yuri quisiera contar cómo le evitaron acercarse a Luis Miguel mientras éste compartía con Patricia Manterola, con quien en ese momento mantenía una relación, igual que con otras compañeras del reality, Alicia Machado y Ninel Conde .

"Tengo que zafarme de algo que vengo cargando hace muchos años. Esto va para Paty. ¿Se acuerdan de los premios Eres? Estoy sudando… Resulta que estamos en los premios y ustedes saben que después de los premios está la fiesta, y entonces, resulta que estamos en una discotec, y resulta que… estaba Luis Miguel. ¡Zas!”, expresó Yuri, provocando que Alicia asegurara que son "hermanas" y que Ninel se sorprendiera al darse cuenta que la lista se continúa ampliando con los años.

"Luis Miguel estaba con esta muñeca (Paty Manterola), pero yo no venía sola. Yo venía con la Chica dorada. ¡Zas! Entonces cuando yo veo a Micky: ‘Ay, ahí está Micky. Vamos a saludarlo’. Y me jalonea (Palina Rubio) y me dice: ‘¿A dónde vas?’ ‘Pues a saludarlo, mana, vamos’", agregó Yuri.

Por su lado, Ninel comentó ante la prensa mexicana, que la abordó este lunes en el aeropuerto de su país, que Luis Miguel la trató como un caballero y que nunca habló de lo ocurrido "porque no, ni para qué", pero tuvieron que terminar por su inmadurez.

"Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba... Al día de hoy está más aterrizado", explicó.

Entre las conquistas amorosas de Luis Miguel, se encuentran Mariana Yazbek, Daisy Fuentes, Sofía Vergara, Mariah Carey, Luz Elena González, Isabella Camil, Adela Noriega, Mariana Seoane, Stephany Salas y Aracely Arámbula.