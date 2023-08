"Se tenía que decir, y lo dije", compartió Luis Fonsi junto a un adelanto de su nuevo tema, "Pasa la página", que será estrenado próximamente.

Aunque se desconoce el mensaje completo de la canción, los cibernautas ya han inundado las redes sociales de críticas hacia el cantante boricua, quien supuestamente estaría adoptando la estrategia de moda en la que los artistas utilizan sus creaciones para lanzarle indirectas a sus exparejas.

En esta oportunidad, la actriz y presentadora de televisión Adamari López ha sido señalada como la persona que inspiró esta letra, lo que ha disgustado a miles que preguntan por qué esperó este momento para hablar de una relación que terminó hace 14 años.

"Me perdiste como fan y a muchos más, sé un caballero y ¿por qué ahora? Llevan años separados no tiene ni pies ni cabeza lo que estás haciendo", "Ay por favor! Ese tema ya está gastado", "Queda clarísimo que el que no pasa la página eres tú @luisfonsi. Más encima ordinario y sin respeto parando el dedo del medio", "Quiere facturar también como ya no se escucha. El ojete quiere ser escuchado", son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

En otra publicación, el intérprete de "Despacito" también escribió: "A buen entendedor, pocas palabras bastan…".

Recordemos que ambos oficializaron su noviazgo en 2002 y se casaron en 2006, pero su matrimonio solo duró tres años, anunciando su divorcio en 2009 luego de López batallar con un cáncer de mama que le detectaron en 2004.

Tras la separación, López contó que pasó por momento muy difíciles al descubrir que Fonsi le había sido infiel.

"Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso", comentó López hace unos años.