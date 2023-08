Fefita La Grande recibe reconocimiento del Mescyt

La merenguera típica y acordeonista Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida artísticamente como Fefita La Grande, fue reconocida la tarde de este lunes por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) por sus aportes a la música dominicana en víspera del Día Mundial del Folklore, que será celebrado este 22 de agosto.

Durante el acto que tuvo lugar en el Salón de Consejo de esa institución, la cantante de "Vamo Hablar Ingle" agradeció por la valoración a su carrera y aseguró que, aunque los galardones abundan en su casa, "pero yo lo acotejo" en un lugar especial de su oficina.

Fefita La Grande junto al ministro del Mescyt, Franklin García FermínFoto: Jorge Martínez/ld

"Para mí es un inmenso placer dirigirme a tantas personalidades que no los puedo mencionar a todos porque son muchos. Voy hacer como yo digo en las fiestas: 'Un beso para las damas y u abrazo para los caballeros'. De verdad, me siento súper orgullosa, súper feliz, súper contenta de representar orgullosamente la mujer dominicana en cada parte del mundo que he podido pisar", continuó.

La música nacida en Santiago Rodríguez también recordó los momentos más tristes de su vida, la muerte de su hija mayor y el cáncer con el batalló hace años.

Por su lado, el ministro del Mescyt, Franklin García Fermín, quien encabezó la mesa de honor junto a otros funcionarios, confesó que desde noviembre del año pasado intentó realizar el evento con la artista que por su agitada agenda no había aceptado el encuentro.

Asimismo, García Fermín aprovechó el momento para destacar la amplia trayectoria de Fefita La Grande.

Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del Mescyt, María López, viceministra de Extensión del Mescyt, doctor Juan Medina, director de Gabinete Ministerial del Mescyt, Eduardo Ortiz, encargado de Cultura del Mescyt, y Julián Arsenio Sosa, director de Comunicaciones del Mescyt, se unieron al homenaje.