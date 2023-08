Charles Martinet, la voz del personaje de Mario de Nintendo, se retira

Charles Martinet, la voz original de Mario en los juegos de Nintendo desde la década de 1990, se retira.

Nintendo of America confirmó el lunes que Martinet ahora desempeñará el papel de "Mario Ambassador", viajando por todo el mundo para promocionar al amado plomero, firmando autógrafos e interpretando las voces de los personajes de Nintendo.

“Ha sido un privilegio trabajar con Charles para ayudar a darle vida a Mario durante tantos años y queremos agradecerle y celebrarlo”, dijo Nintendo en un comunicado.

Además de ser la voz original de Mario, también hizo la voz de Luigi, Wario y Waluigi en los videojuegos. Si bien no expresó a Mario en la película reciente , tuvo un pequeño papel como el padre de Mario.

En una sesión de preguntas y respuestas en una exposición canadiense de juegos y cómics hace dos años, Martinet le dijo a la audiencia "Quiero expresar a Mario hasta que me muera" en respuesta a la pregunta de un fanático, según el blog de juegos The Game Crater. Pero agregó que "si algún día creo que ya no soy capaz de hacerlo, le diré a Nintendo que busque a alguien más".

Nintendo no dijo por qué Martinet se retira o quién lo reemplazaría como la voz de Mario.