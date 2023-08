Actores despiden a Ana María Arias

A raíz del deceso de la veterana actriz Ana María Arias, sus colegas y compañeros del cine se han expresado sorprendidos en redes sociales, ya que hace justamente once días estuvo en el estreno de su última película, "Malos padres".

Entre las figuras de la actuación que también han lamentado su muerte, se encuentran Irving Alberti, Frank Perozo, Marta González, Pio La Ditingancia, Clarissa Molina, Raymond Pozo, Celinés Toribio, Migues Céspedes, Richard Douglas, Adalgisa Pantaleón, Solly Durán, Manny Pérez, Jaime Mayol y Fausto Mata.

"Descansa en paz mi querida amiga. Duele mucho enterarme de tu partida.

En el cielo tienen fiesta hoy con tu alegría, te extrañaremos Ana, te extrañaremos mucho", dijo Frank Perozo, quien fue el primero en compartir la noticia públicamente.

Por su lado, además de hablar de su relación de amistad con Arias, el humorista Irvin Alberti explicó lo difícil que es el momento en el que tiene que reír delante de la audiencia durante una presentación, mientras siente tristeza.

"Lo difícil de este trabajo que escogimos. Tengo que en unas horas empezar a celebrar una jornada de trabajo de una premiación muy especial y no quería que se viera como que puse tu foto vieja querida por cumplir y seguir. Como dicen los lectores; mira mucha tristeza y de repente en chercha. Generalmente los compromisos y los sentimientos no van en la misma dirección", comentó Alberti.

"En esta ocasión no me importa pero no podía dejar de enviarte un abrazo porque no podré despedirte.

Recuerdo ese primer día donde los dos nos preguntamos: '¿Y tú conoces mi trabajo?', y los dos ya nos queríamos y nos admirábamos sin conocernos. Gracias por la experiencia y la enseñanza de no dejarme llevar por la boquita sino por indagar en el corazón. Te quiero y te quise mucho mi viejita. Aquí guardaré tus audios que siempre me mandabas para recordarme que me querías. Te abrazo donde sea que estés y te agradezco conocerte y disfrutarte tanto. Mi viejita cuanto nos reímos y cuanto compartimos

Te quiero, gracias por poder trabajar contigo y conocer tu corazón", finalizó.

La actriz que trabajó con Ana María Arias e Irving Alberti en "Líos de familia", Marta González, también colgó un mensaje de despedida.

"Ana María querida, mi “Yaya”. Siempre te voy a recordar con muchísimo cariño. Gracias por los consejos que me diste y por hacernos la vida más ligera con cada una de tus ocurrencias. Descansa en Paz", escribió González junto a un clic de la actuación de ambas en la serie de la plataforma Pantaya.

Mientras que, Adalgisa Pantaleón la definió como "una grande" y continuó: "Mis condolencias a sus familiares y a todos sus compañeros de arte. Ve en paz amada y que estés al lado del padre. Descansa en paz". De igual manera, Richard Douglas, quien escribió: "¡Wao! ¡Qué tristeza! Ana María, fue más que una amiga una hermana con quien siempre tuve el acercamiento necesario para nunca olvidar su amor y su alegría. ¡Hasta la vista hermana y amiga!".

Con una imagen de la premier "Malos padres", donde compartió escenas con Pio La Ditingancia, Frank Perozo y Ana María Arias, el comediante y productor Fausto Mata aseguró que fue "un honor haber trabajado" con la longeva estrella.

"¡Wao! que día más gris me tocará hoy al enterarme que nos dejaste mi querida Ana María, Dios mío. Fue un honor haber trabajado contigo en tantos proyectos, incluyendo a Malos padres, papá Dios te llevaste a una grande", afirmó.

Los restos de Ana María Arias están siendo velados en la funeraria Jardín Memorial, en la avenida 27 de febrero esquina Arzobispo Pedro Agustín Morel, Mirador Sur, y este martes a las 10 de la mañana serán sepultados en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta.

Otros mensajes:

"¡Oh no! Cuanto la extrañaremos. Que en paz descanse", Celinés Toribio.

"¡Wao! Qué pena", Raymond Pozo.

"La Gran Ana María, ¡qué tristeza! ¡QEPD!", Jaime Mayol.

"Caramba que noticia tan triste, Dios acoja a nuestra Ana María", Miguel Céspedes.

"¡Wow que tristeza!. ¡Que en paz descanse!", Solly Durán.

"Dios mío... Wao… que tristeza.. EPD su alma", Manny Pérez.

"En paz descanse", Clarissa Molina.

"R.I.P Ana María. Dios la tenga en buen lugar mi tata", Pio La Ditingancia.