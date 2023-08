Ron Cephas Jones, actor de 'This Is Us' que ganó 2 premios Emmy, muere a los 66 años

Ron Cephas Jones, un actor veterano que ganó dos premios Emmy por su papel de un padre perdido hace mucho tiempo que encuentra la redención en la serie dramática de televisión de NBC titulada ‘This Is Us’, murió a los 66 años, anunció un representante el sábado.

El manager de Jones, Dan Spilo, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que el actor murió “debido a un problema pulmonar de larga data”.

“A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”, expresó Spilo.

Jones se sometió a un doble trasplante de pulmón en 2020 debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pasó casi dos meses en un hospital de Los Ángeles.

En ‘This Is Us’, Jones interpretó a William ‘Shakespeare’ Hill, un padre biológico cuya vida se renueva a través de la relación con la familia de su hijo Randall Pearson, interpretado por Sterling K. Brown.

“Una de las personas más maravillosas que el mundo haya visto ya no está con nosotros”, dijo Brown en una publicación de Instagram después de la muerte de Jones. “El mundo es un poco menos brillante. Hermano, eres amado. Y se te extrañará”.

Jones desempeñó un papel más central en las primeras temporadas de la serie, pero apareció de alguna forma en las seis temporadas del programa, que incluían narraciones que saltaban en el tiempo y ofrecían oportunidades recurrentes para sus actores incluso después de la muerte de sus personajes.

Jones ganó los premios Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2018 y 2020 y fue nominado a dos más.

“Ron fue lo mejor de lo mejor: en la pantalla, en el escenario y en la vida real”, dijo el creador de “This Is Us”, Dan Fogelman , en X, el sitio de redes sociales anteriormente conocido como Twitter. “Dios mío: qué actor. Creo que nunca cambié una sola toma suya en un corte porque todo lo que hizo fue perfecto”.

Jones pasó la mayor parte de su carrera en el teatro antes y después de "This Is Us", regresando a Broadway incluso después de que su trasplante lo obligara a aprender a respirar y caminar nuevamente.

“Toda mi vida ha sido el escenario”, dijo Jones en una entrevista a fines de 2021 con The New York Times , en la que reveló que había estado sufriendo problemas respiratorios en silencio desde que comenzó “This Is Us”.

“La idea de no volver a actuar me parecía peor que la muerte”, dijo Jones.

Fue nominado a un premio Tony y ganó un premio Drama Desk en 2022 por el papel de Broadway como cocinero de una parada de camiones en "Clyde's" de la dramaturga Lynn Nottage.

Nativo de Paterson, Nueva Jersey, Jones se graduó en Ramapo College, donde tenía la intención de estudiar jazz, pero cambió al teatro durante su segundo año. Pasó los últimos años de la década de 1970 y principios de la de 1980 viajando por el país, trabajando como conductor de autobús en el sur de California durante varios años.

A mediados de la década de 1980 se mudó a Nueva York, donde su carrera dio un gran impulso cuando comenzó a salir y colaborar en el Nuyorican Poets Café, un centro creativo vital para la poesía, el hip-hop y las artes escénicas.

Un papel destacado llegó en 1994, cuando obtuvo el papel principal en el drama de la dramaturga Cheryl West, "Holiday Heart".

Pasó las siguientes décadas constantemente en el teatro, a menudo en obras de Off Broadway en Nueva York, incluido un papel principal como "Richard III" de Shakespeare en The Public Theatre, y en papeles con Steppenwolf Theatre Company en Chicago.

Jones también tuvo apariciones como invitado en televisión en “Mr. Robot”, “Luke Cage” y “La historia de Lisey”.

Sus apariciones en películas incluyeron "Half Nelson" de 2006 con Ryan Gosling y "Dolemite Is My Name" de 2019 con Eddie Murphy.

Le sobrevive su hija, Jasmine Cephas Jones.