Cristian Castro disfruta del concierto de Luis Miguel tras décadas de rivalidad

Luego de su rivalidad que nació en la década de los 90 al competir por un público similar e incluso por el amor de una misma mujer, la presentadora y actriz cubana-estadounidense Daisy Fuentes, Cristian Castro sorprendió a Luis Miguel en su último concierto en Argentina.

Los fanáticos de ambos se emocionaron por las imágenes que fueron publicadas por usuarios de redes sociales que asistieron este viernes al espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires. En las mismas, el creador de "Azul" aparece cantando y bailando, mientras "El sol de México" interpreta sobre el escenario temas como "Hasta que me olvides" y "Suave".

Otra suposición sobre la razón de la enemistad entre los artistas mexicanos es que supuestamente Luismi habría mantenido un romance con la madre de "El gallito feliz", la veterana actriz Verónica Castro.

Aunque en el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie de Netflix "Luis Miguel, la serie", donde recrearon el tiempo (1992) en el que Luis Miguel rompía récords con "Inolvidable", de su disco "Romance", pero un joven que debutaba como cantante, Cris Valdés (Cristian Castro), le hacía sombra con "No podrás".

Justamente, ese episodio se titula "Suave", tema del disco "Aries" que Luis Miguel se encontraba grabando cuando conoce en persona a Cristian Castro y con el que buscaba destronarlo.

Hace unos años, Cristian Castro reveló que sí llegó a ser amigo de Luis Miguel y que éste se interpuso en su noviazgo con Daisy Fuentes, pero que no le guardaba rencor.

"Me quitó a la chica, viejo. ¿Cuál es el problema? Se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé. No sé qué pasó. A él le enojó, pero a mí no me enoja nada", dijo Cristian Castro.

"En mi corazón está Luis Miguel, es el corazón de toda la gente. No lo puedo sacar por nada del mundo", agregó.