Música, drogas y Chávez: María Conchita Alonso llevará su vida al teatro

La actriz y cantante venezolana María Conchita Alonso, de 66 años, anunció su gira "Sinvergüenza tour", donde pretende contar su historia de vida en el teatro con sus canciones e imágenes inéditas de sus momentos más importantes.

"Es el comienzo de una etapa en mi vida. Tengo que ser sincera, como siempre lo soy, pero estoy un poquito con ansiedad porque, de verdad, es una etapa nueva. Es el comienzo de un gran momento en mi vida que está a punto de explotar, estallar", mencionó a People en Español VIP.

Con el espectáculo teatral musical que iniciará por Estados Unidos a partir de marzo de 2024 y en el que tocará los temas "sexo, drogas, rock and roll, narco y Chávez", la también ex-reina de belleza y filántropa planea presentarse en varias partes del mundo con el objetivo de ser en vida la vocera de sus propias vivencias.

"Es algo, en realidad, que nunca he hecho en mi vida, pero lo hago todos los días y voy a explicar por qué. Sinvergüenza es un show, en el teatro, como un cabaret. Va a haber música, obviamente, mis canciones", continuó.

"Vamos a tener una pantalla gigantesca detrás, donde mostraré fotografías y videos de toda mi vida, de mi carrera, mi niñez. Voy a hablar de mí; de lo que me ha pasado durante todos estos años de mi vida. Algunas cosas la gente no podrá creerlas, porque la gente cree que sabe todo de mí y, en realidad, resulta que no", agregó.

Tanto en esta entrevista con el magacín como en el programa de televisión de Telemundo "Hoy Día", Alonso se pronunció contra quienes distorsionan la realidad de los famosos en series y películas.

"Decidí hacerlo, realmente, porque cuando uno se va de este mundo, empiezan a hacer bioseries, películas de tu vida e inventan tanto o exageran tanto. Quiero que no puedan inventar sobre mí, porque ya estando viva lo hacen", expresó.

"Quiero ser yo quien cuente mi verdad, la verdad, mi realidad de quien soy, lo que he vivido, de los errores y pecados que he cometido. No he sido nunca santa y tampoco he querido jugar ese papel", finalizó.