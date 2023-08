El cantautor argentino Bernardo Mitnik, mejor conocido como Chico Novarro, murió la mañana de este viernes a los 88 años.

A través del programa de televisión "Socios del espectáculo", su familia informó que Chico se encontraba en la etapa final de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), además de que sufría de asma y fue contagiado de Covid-19.

"Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza pero el cuerpo ya no lo acompañaba", dijo su hija Julieta Novarro. Mientras que, su nuera Andrea Campbell agregó: "Tuvo problemas respiratorios gran parte de su vida, estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos, le dieron el alta pero en ese momento justo contrajo Covid, y ya no estaba bien, por eso no nos toma de sorpresa su muerte".

Chico Novarro fue el creador de una increíble colección de 700 canciones, entre ellas “Arráncame la vida”, “El Camaleón”, “El Orangután” y "Algo contigo", esta última la más emblemática de su carrera, que ha sido interpretada en voces de otros grandes artistas como José Luis Rodríguez (El Puma), Rosario Flores, Los Panchos, Vicentico y Andrés Calamaro.

Según La Nación, “Algo contigo” sigue siendo la canción más escuchada de Chico Novarro (casi 2.900.000 clicks en Spotify) en la era del streaming, seguida de lejos por “Arráncame la vida”, otro bolerazo que inspiró un éxito teatral.

A Chico le sobreviven sus cuatro hijos, Pablo, Julieta, Marcela y Carolina, y sus seis nietos, Esmeralda, Tomás, Lucas, Marcos, Florencia y Lucía.

Dany Martin, amigo y compañero inseparable de Chico, también lamentó su deceso con un mensaje colgado en Twitter.

"Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirte que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡Volá alto, Chico, muy alto!", expresó en el tuit.