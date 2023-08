Muere el cantante Kevin Pedraza, de 19 años, al chocar su moto con un camión, novia está inconsolable

Su novia se quebró al enterarse de su muerte. El sufrimiento, la desesperación la embargaba. Perú entera también lo lamenta. El joven Kevin Pedraza, un ascendente cantante de cumbia, falleció tras sufrir un accidente vial cuando iba de la universidad a su casa en una ciudad peruana. Tenía 19 años de edad.

Pedraza falleció la noche del martes 15 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Chiclayo, la ciudad capital de la región de Lambayeque, en el noroeste de Perú, informó el periódico El Comercio.

Según las primeras investigaciones, el cantante peruano regresaba de sus clases de la universidad en la ciudad norteña de Chiclayo cuando, manejando su moto lineal, al parecer el exceso de velocidad le habría jugado una mala pasada, pues se conoció que a la altura de la avenida Panamericana Norte y la avenida Venezuela chocó su vehículo menor con dicha camioneta.

Tras el accidente, el músico fue trasladado al Hospital Regional de Lambayeque, donde luchó por su vida durante algunas horas.

Jhanina Tocto, la joven novia de Kevin Pedraza, cuando se confirmó su deceso, compartió una fotografía del cantante con un pedido desesperado: “Regresaaa tú nooo, ven a mí, regresaaa”.

Luego, más calmada, Jhanina Tocto compartió un clip del funeral del cantante con un sentido mensaje de despedida.

“Es algo difícil de creer que me dejaste mi vida, cuídame mucho, me cuesta asimilar todo esto. Es un dolor que no se puede expresar. Cuídame mi angelito”, concluyó.

Kevin nació en la ciudad de Jaén y desde muy pequeño se hizo conocido por su peculiar timbre de voz.

En los últimos tiempos formaba parte de la agrupación ‘Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión’, que hace 12 días había publicado el videoclip del tema "El que nunca te olvida mix", que tiene más de 204 mil visualizaciones y decenas de mensajes de tristeza.

"No conocía a Kevin Pedraza & La Auténtica Pasión, pero hoy al enterarme de su deceso ocurrido el día de ayer 15 de agosto, siento mucha pena que un chico que cantaba con tanta pasión y desde muy pequeño, haya tenido un final tan trágico, dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, seguro estará con los grandes artistas y lo recibieron con mucha música y amor, una pena realmente.Ahora me quedo escuchando su música, cada vez que pueda, mis condolencias a su familia y seres queridos!", escribió en Youtube el usuario @melinaillianaeuscate8849.

Video Culpable es mi destino - Kevin Pedraza & La Autentica Pasión.



Hace un mes había lanzado el tema "Culpable es mi destino", del que tiene un video en Youtube que tiene más de 65 mil visualizaciones y muchos mensajes de pesar por su partida.

"Mucho talento tenías Kevin, escuché tu música por una por un amigo de Cajamarca que la ponía al ir en camioneta a Obra. A veces no me pregunto cómo Dios se lleva a los mejores a tan temprana edad, esta música la escuché por la noticia de tu fallecimiento y más parece una despedida", escribió el usuario Carlosblas705.

Miner1958 posteó: "Descansa en paz Kevin gran talento peruano, Dios lo quiso así, pero tu legado quedara siempre y que tus temas y tu grupo lo sigan cultivando tus hnos.. La vida continúa".