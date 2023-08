Renata Scotto, soprano de intensidad poco común, muere a los 89 años

Renata Scotto, una soprano de intensidad poco común que se convirtió en una exitosa directora después de su carrera como cantante, murió el miércoles en su ciudad natal de Savona, Italia. Ella tenía 89.

El gerente de Scotto en Nueva York, Robert Lombardo, dijo que su familia lo llamó y le informó de su muerte. “Hablé con ella hace varias semanas y no obtuve ningún indicio de que algo estuviera pasando”, dijo.

Scotto mantuvo casas en Italia y Armonk, Nueva York.

“Renata Scotto es una verdadera artista y profunda conocedora de la voz y el repertorio, dotada de técnica, musicalidad, una personalidad de un poder poco común, siempre al servicio del compositor, capaz de conmover emocionalmente al público de todo el mundo en cada etapa. de su larga carrera'', dijo en un comunicado la soprano Cecilia Gasdia, superintendente de la Fondazione Arena en Verono.

Scotto hizo 314 apariciones en el Metropolitan Opera desde su debut en "Madama Butterfly" de Puccini el 13 de octubre de 1965 hasta su final, también como Cio-Cio-San, el 18 de enero de 1987. También dirigió durante su última carrera. , y esa se convirtió en su nueva profesión.

“Me gusta vivir en el presente”, dijo en una entrevista de 2007 con The Associated Press. “Por supuesto, veo mis DVD. Disfruté cada segundo de mi carrera. Ahora vivo con los jóvenes cantantes. Los amo mucho."

Nacido el 24 de febrero de 1934 en Sovona, Scotto debutó allí en 1952 como Violetta en "La Traviata" de Verdi y cantó el papel al día siguiente en el Teatro Nuovo de Milán.

Debutó en el Teatro alla Scala de Milán el 7 de diciembre de 1957, la noche de apertura de la temporada, en el papel principal de “La Wally” de Catalani junto a Mario Del Monaco con la dirección de Carlo Maria Giulini.

Cuando Scotto hizo su debut en Met, The New York Times la destacó como una nueva estrella.

“Es bajita, algo regordeta, con una cara redonda que es notablemente expresiva”, escribió Raymond Ericson. “Ella es una coloratura lírica, con una voz relativamente pequeña que lleva en un gran auditorio en virtud de su tono concentrado. Y es una actriz completa, en voz y movimiento”.

Cuando Scotto cantó el papel principal en "Norma" de Bellini en la noche de apertura de la temporada 1981-82 del Met, los fanáticos de Maria Callas la abuchearon y se opusieron a que nadie más cantara el papel.

Actuó junto a Luciano Pavarotti en la primera transmisión televisiva "Live from the Met" en 1977, de La "Bohème" de Puccini. A medida que se acercaba el final de su carrera como cantante, se dedicó a la dirección.

"Me encanta. Es completamente diferente, por supuesto”, dijo a la AP. “Hay más responsabilidad, tienes responsabilidad por todos: el escenario, el paisaje. Es otra perspectiva. Ves el espectáculo de manera diferente”.

Cuando Deborah Voigt asumió el papel principal de ″Tosca″ de Puccini por primera vez en la Florida Grand Opera en 2001, Scotto era su director.

″Lo que fue realmente más impresionante es que ella no trató de poner su sello en eso″, dijo Voigt. ″Ella me guió y me ayudó a encontrar mi camino a través del papel y mi Tosca, que es diferente a la de Renata Scotto”.

A Scotto le sobreviven su hija Laura Anselmi Miller, su hijo Filippo Anselmi y dos nietos. Lombardo dijo que los arreglos del funeral aún no estaban establecidos. Su esposo, Lorenzo, murió en 2021.