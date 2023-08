Tras meses de incertidumbre respecto de su estado de salud, la estrella de Hollywood Jamie Foxx confirma que se está recuperando después de su internación.

A través de un mensaje revelador, el actor se mostró agradecido por el apoyo recibido y confesó haber vivido “un viaje oscuro” por el que requirió de ayuda clínica.

En abril, el actor fue internado por una “complicación médica” no aclarada, como así lo informó entonces su hija Corinne en un comunicado.

“Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación”, apuntaba la joven. Y agregaba: “Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones. En este momento la familia pide privacidad”.

Después de meses de hermetismo, el artista de 55 años se muestra ahora más dispuesto a compartir parte de lo que le tocó vivir en el último período.

Su situación mejora y se lo ve saludable en una serie de imágenes publicadas por el actor en su cuenta de Instagram.

Mientras mira a cámara apoyado en el marco de una puerta, luce informal con un gorro y unos anteojos de sol con un aparente escenario de playa detrás.

“Ves a un hombre que está agradecido”, escribió Foxx junto a las fotografías con las que acompañó al mensaje.

En esta ocasión, el ganador del Oscar se sinceró sobre su situación presente y apuntó: “Finalmente estoy empezando a sentirme yo. Ha sido un viaje oscuro e inesperado, pero puedo ver la luz”, recalcó.

Tras contar que está empezando a sentirse mejor después de un período turbulento, el actor agradeció una vez más a todos los que pensaron y oraron por él.

“Estoy agradecido con todos los que se acercaron y me enviaron buenos deseos y oraciones. Tengo que agradecer a muchas personas, simplemente no saben cuánto significó para mí, les agradeceré a todos personalmente y, por si no lo sabían, Dios es bueno... Todo el día, todos los días”, resaltó esperanzado en su publicación.

Miles de fanáticos, así como figuras famosas, dedicaron mensajes de apoyo a Foxx en la sección de comentarios al posteo, incluido Jeremy Renner, quien también atravesó un difícil año luego del grave accidente que sufrió meses atrás.

“¡Bendiciones, amigo mío!”, fueron las palabras que escribió al artista. Octavia Spencer también comentó: “Me alegro de que estés mejor” así como otros colegas sumaron palabras y mensajes de cariño al actor.

Esta misma semana, Foxx también recurrió a las redes sociales para expresar su pesar por la muerte del productor musical Clarence Avant.

“Mis condolencias a la familia Avant, los mantenemos en nuestras oraciones.. El señor Clarence Avant fue el mentor mundial que compartió su increíble intelecto y conocimientos con todos los que interactuó. Si necesitabas una palabra amable, orientación o alguien solo para sentirte mejor, él era el hombre. Te extrañaremos mucho. Una leyenda, un guerrero y un hombre de familia. Te amo, mi hermano”, escribió el actor.

Estos últimos mensajes manifestados por la estrella se producen después de que el actor se dirigiera a sus fans el mes pasado sincerándose sobre los difíciles momentos que vivió en lo que va de año.

A través de un emotivo video, el artista reveló en julio que “pasó por un infierno”. Sin embargo, advertía que no se daba por vencido: “Volveré y podré trabajar”.

Fox mencionó en ese momento que fue “un largo camino” hacia la recuperación, si bien no entró en detalles sobre lo ocurrido, contó: “Pasé por algo que pensé que nunca jamás pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando escuchar sobre mi situación, pero para ser honesto, simplemente no quería que me vieran así”.

En lo que parece un nuevo comienzo para el actor, se han anunciado algunos proyectos de los que formaría parte en un futuro cercano.

Su hija Corinne contó en mayo que ella y su padre estaban planeando compartir un programa de televisión, We Are Family, que saldría al aire en 2024.