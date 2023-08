Victoria Beckham y su hija salen corriendo del restaurante de Bad Bunny tras pelea por foto de Messi

Victoria Beckham y su hija, Harper, salieron corriendo de Gekko, el restaurante de Bad Bunny ubicado en Miami, donde también se encontraban Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Anuel AA, tras una pelea entre un hombre y la seguridad del lugar.

El comensal acusó a la seguridad de Gekko de "abalanzarse" sobre él y sus acompañantes mientras el pasado viernes intentaba tomarle una foto a su hija, quien se encontraba celebrando su cumpleaños número 21, pero los hombres se enojaron, pues creyeron que estaban fotografiando a Messi, según reveló este martes Daily Mail.

"Se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara. Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia", dijo la víctima que terminó con el rostro ensangrentado.

El medio británico captó el momento cuando Victoria sube a su camioneta todoterreno junto a Harper.

Otras estrellas de Inter Miami como Sergio Busquets y Jordi Alba también estuvieron acompañando a Messi en la cena en el asadero japonés, del que algunos invitados habían compartido imágenes en sus redes sociales antes del suceso. Además del socio de Bad Bunny, el empresario David Grutman.