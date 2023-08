Esta es la razón detrás de demanda millonaria que Virtual Dining Concepts interpuso contra MrBeast

Jimmy Donaldson, el youtuber y empresario estadounidense, mejor conocido como MrBeast, recibió una demanda millonaria de parte de la empresa de la que es socio, Virtual Dining Concepts, en su negocio de hamburguesas ‘MrBeast Burger’.

MrBeast lanzó y abrió las puertas de su empresa al público en septiembre de 2022, sin embargo, ese mismo espacio que creó con la intención de brindar un servicio calidad a sus seguidores y clientes, se convirtió en el núcleo central de un problema judicial y un gran escándalo.

En julio de este año, MrBeast demandó a sus asociados luego de haber recibido “malas críticas” por la calidad de las hamburguesas de su negocio, donde críticos alegaban que eran como “tragarse cucharadas de polvo de ajo”.

Ante esto y en represalia a la acción del youtuber, la empresa de catering Virtual Dining Concepts presentó su propia demanda de daños e intereses contra Mr Beast, por 100 millones de dólares.

Muchos aseguran que para Donaldson pagar ese monto no es un problema, puesto que recibe una gran cantidad de ingresos por sus redes sociales, especialmente siendo el más seguido en la plataforma de YouTube y contando con otros productos dentro de la industria alimentaria.

MrBeast también lanzó su propia marca de ropa llamada "Beast Philanthropy" y ha invertido en empresas emergentes y en criptomonedas.

Asimismo, incursionó en la producción de contenido para televisión y creó su propio programa de juegos llamado "Mr. Beast's Last One To Leave" en colaboración con la plataforma de transmisión en vivo Twitch.

Dentro de los aspectos que se unen a las grandes sumas de dinero que posee se encuentra la vez en que fue tendencia mundial, en mayo de este año, por sortear a través de su cuenta de Instagram 50,000 dólares a cinco de sus seguidores, por su cumpleaños número 25.

Por otra parte, los problemas judiciales que ahora tiene el estadounidense son vistos como un ataque hacia su reputación, que según describen es uno de los aspectos que más deben ser “cuidados” por los influencers.

Lo cierto es que, hasta el momento, el youtuber no se había visto envuelto en situaciones judiciales, como demandas. Esta sería la primera vez de Jimmy Donaldson en una situación similar.

Sobre MsBeast

Jimmy Donaldson se dio a conocer en las plataformas digitales, especialmente YouTube, por sus videos de desafíos extremos, experimentos sociales y generosas donaciones a organizaciones benéficas o personas necesitadas.

Su carrera en el mundo de YouTube inició en 2012 con solo 13 años y desde ese entonces ha acumulado más de 151 millones de suscriptores en su canal; acompañados de varios premios y reconocimientos por su trabajo.

Además, la capacidad con la que cuenta para involucrar y entretener a su audiencia, lo ha ayudado a lograr establecer una presencia en el mundo del entretenimiento y los negocios virtuales.

Jimmy, desde muy joven, mostró su interés por el emprendimiento y los negocios, puesto que en su momento se dedicó a la venta de golosinas y otros productos a sus compañeros de clase.