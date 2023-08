Los tiburones han vuelto a ser antagonistas en el cine

En realidad, parecía haber acuerdo en que la imagen del asesino marino que depreda a los humanos, difundida en su momento por "Tiburón" era errónea y además provocaba enormes daños.

En los últimos años, sin embargo, se ha producido un renacimiento inequívoco de películas en las que los tiburones han vuelto a ser antagonistas.

Ya sean los éxitos de taquilla The Shallows y 47 Meters Down, basura como Sharknado o la comedia francesa Year of the Shark, ha habido bastantes títulos.

Está claro que el mayor intento de regreso fue "The Meg", escrita por Jon Hoeber. Y no sólo porque desentrañaba una especie especialmente grande, el tiburón prehistórico Megalodon, que hace que los ejemplares actuales parezcan peces de colores.

Con un presupuesto de más de 130 millones de dólares, la película era también mucho más cara que la competencia.

Sin embargo, fue rentable gracias a China, al fin y al cabo, los financiadores chinos estaban implicados y la película también se dirigía en gran medida a su

mercado.

Y así, casi exactamente cinco años después, las bestias gigantes pueden volver a soltarse.

Muchas cosas no han cambiado en Meg 2: En las profundidades. Jason Statham vuelve a ser el protagonista, están los Meg, está la fuerte referencia a China que se coló a pesar de las pérdidas.

Entonces, ¿todo sigue igual? Sólo en parte. Para empezar, Li Bingbing ya no está en el reparto. Esta vez y ha sido sustituida por Wu Jing, que aquí interpreta a su hermano.

Y también ha habido un cambio en la silla del director, en lugar de Jon Turteltaub, dirige Ben Wheatley.

Esto puede resultar curioso, ya que el cineasta inglés se hizo un nombre originalmente con películas de terror y comedias negras, aunque en años posteriores miró más hacia el mainstream con Free Fire y Rebecca. Los que esperaban que el británico dejara su impronta en el proyecto se sentirán decepcionados.

En general, mucha gente está decepcionada con lo que se ha hecho con el material.

Resulta especialmente irritante que Statham, que la última vez amenizó con sus secos parloteos, haya sido sustituido por una copia especialmente seria en su regreso.

De vez en cuando sigue habiendo humor, al menos los antagonistas son graciosos, aunque probablemente sin querer.

En cualquier caso, el intento de ganar algún tipo de relevancia a través de un mensaje ecológico más contundente resulta contraproducente.

Una película como Meg 2: The Deep se ve para divertirse sin sentido. Cuando esto no se materializa, se hace difícil.

Aunque el comienzo es esperanzador, cuando Meg entra en acción junto a otras criaturas prehistóricas y dan ganas de pasarse dos horas picoteando sin sentido, no pasa nada durante siglos.

Entre medias, uno puede incluso preguntarse si ha olvidado involuntariamente hacer participar a los tiburones en la película.

Video "Megalodón 2: el gran abismo" Tráiler



Ahora la cosa va de verdad en el fondo del mar. Delincuentes contra científicos, y la naturaleza, que se creía extinguida, contra la gente en general. Todas las improbabilidades se hacen realidad.

Mientras los humanos son devorados por morenas gigantes, la gente se queda simplemente impresionada por el megalodón.

Entonces los submarinos se averían, gángsters y exploradores se creen atrapados en las profundidades.

Todo lo que no debería salir mal, sale mal. Nuestro héroe Jonas se permite incluso bucear en busca de ayuda a seis mil metros de profundidad sin traje ni oxígeno, todo es cuestión de técnica.

Todo lo que de alguna manera podría crear tensión y sonar emocionante se hace aquí con el máximo efecto.

Técnicamente, Meg 2 está impecablemente realizada. Las imágenes de Haris Zambarloukos y el montaje de Jonathan Amos forman una combinación de ensueño.

Incluso, en las fases más tranquilas, la cámara mantiene siempre su dinamismo, y se revela en las escenas de acción.

Especialmente en combinación con los efectos visuales, el público siempre tiene una imagen clara y no pierde de vista qué y dónde está ocurriendo algo.

Al final, el montaje siempre empuja hacia delante, pero no abruma.

Jason Statham interpreta a Jonas Taylor en la película "Meg 2: The Trench”.ap

Sólo hacia el final la película sube la temperatura. Si a Statham no se le permite hacer gala de su humor, al menos hay escenas de acción bellamente exageradas en las que todo es posible, pero no realista.

Eso no basta para hacer olvidar el aburrimiento anterior.

Además, al igual que su predecesora, Meg 2: The Deep tiene el problema de que parece hecha a trozos.

En lugar de tener un concepto y seguirlo de la forma más coherente posible, se presenta un guiso en el que a todo el mundo se le ha permitido echar algo, con la esperanza de atraer al mayor número de personas posible.

El propio estudio parece haberse dado cuenta de que esto no funciona.

Cuando una producción tan cara no se muestra a la prensa con antelación, sabes que algo va mal.

El resultado no es tan catastrófico como se temía, es simplemente un poco aburrido y es lo primero que hay que gestionar con un escenario tan idiota.

Meg 2 simplemente no se detiene. Desde luego, no se puede acusar a la producción de estar ociosa o aburrida, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta las casi dos horas de duración.

Precisamente por eso los realizadores han arrojado todos los escollos disponibles en la trama, y así han inflado inmensamente el enfrentamiento de casi media hora en particular.

La dirección muestra errores vehementes de puesta en escena cuando la playa está infestada por tres megas y un pulpo gigante, y los turistas prefieren gritar en el agua que simplemente salir de ella. Y sin embargo, los tiburones sacan su carne de la playa.

Constantemente, Ben Wheatley sacrifica la lógica por el efecto.

Meg 2 simplemente no es Sharknado, y esto se nota no sólo en el lujoso gasto de producción, sino sobre todo en la falta de autorreflexión.

Cuando un protagonista utiliza una pala de rotor de 100 kilos como espada, no es gracioso, es simplemente raro.

Cuando, por el contrario, la cámara toma el punto de vista del paladar de un tiburón mientras se cobra nuevas víctimas, uno se da cuenta inmediatamente de lo que le falta a la película.

El novelista Steve Altern ha escrito otros seis thrillers de Meg. Quizá sea algo.