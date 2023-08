Luiggy Luiggy de “Dame veneno” regresa con “Triste Final”

Después de su tema “Dame veneno”, que viera la luz hace más 20 años, el bachatero dominicano Luiggy Luiggy vuelve al ruedo artístico con su más reciente sencillo musical “Triste Final”, una adaptación de la composición popularizada en balada por el fenecido cantante español Camilo Sesto.

Luiggy Luiggy, quien se presentó en el espacio “Extremo a Extremo”, estrenó el video musical este jueves 10 de agosto que estará acompañando el tema de promoción, que desde ya suena en la radio nacional.

“Regresé a la República Dominicana para decirle a los dominicanos que yo estoy vivo, porque quizás mucha gente pensó que me había muerto, no sabían de mí. Que me pegué en el 2003, aunque el tema no se haya ido de la calle. Pero estoy vivo, por lo que llegó el momento de presentar mis credenciales”, dijo Luiggy Luiggy en una comunicación de prensa.

El clip, producido por Nelson Rocchi Hijo (Manager), está bajo la dirección de Freddy Graph. La grabación se hizo en Hacienda Vásquez.

Luis Alberto Hernández Batista, conocido en la música como “Luiggy Luiggy”, es conocido por “Dame Veneno”, el cual 23 años después continúa sonando en el país.

Del tema “Dame veneno”, que fuera escrito en el año 2000, se espera que en las próximas semanas cuente con una colaboración musical con otros artistas y se estrene con video musical.

El sencillo, también, ha sido grabado en otros géneros musicales como merengue y vallenato.

Luiggy Luiggy, quien nació en Nagua y vivió la mayor parte de su vida entre Puerto Rico y Estados Unidos, fue criado en una familia de padres humildes y trabajadores.

El cantante colaboró con las agrupaciones “Bachata Pura” y “Oro Sólido” de Raúl Acosta.

Entre los temas que ha lanzado el bachatero figuran “Uno no sabe lo que tiene”, “Acaríciame”, Tan lejos de ti”, “Cohete”, y el “Balsie”, todos pertenecientes a su disco “Dame Veneno”, producción con la que logró su internacionalización.

También en el 2007 presentó “Fiera Salvaje”, disco de 10 temas: “Cuando se va el amor”, “Mujeres como tú”, “La vida es así”, “Noelia”, “Mujer”, “No podrás escapar”, entre otros.