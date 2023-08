Prince Royce se deja ver junto a su nueva novia Vanessa Christine

Prince Royce ya se dejó ver enamorado tras anunciar su divorcio de Emeraude Toubia en marzo de 2022. Durante sus vacaciones en Capri, Italia, el cantante presumió, a borde de un yate, a su nueva novia.

La agente de bienes raíces, modelo e influencer canadiense de origen boricua Vanessa Christine, es la mujer que le ha robado el corazón al bachatero.

"No se necesita descripción. Me encanta", escribió Christine en la publicación de un video en su cuenta de Instagram, donde se ve a la pareja besándose apasionadamente, mientras disfruta de un paseo en alta mar, y donde los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

Por su lado, el artista compartió imágenes desde el mismo lugar brindando con su pareja, aunque sin mostrar sus rostros.

En sus "stories" Christine también publicó que ha disfrutado de la gastronomía dominicana, específicamente del popular "Mangú tres golpes" (mangú acompañado de salami, queso y huevo), en honor a la cultura de su novio.

En junio, People en Español dio a conocer la noticia del romance de Prince Royce y Vanessa Christine.