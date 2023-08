La ‘Barbie rarita’: Mattel lanzará colección tras éxito de Barbie en cines

La empresa dedicada a la distribución de juguetes Mattel lanzará en septiembre una colección que incluye a la ‘Barbie rarita’ junto a ediciones de Barbie, Ken y otros personajes con atuendos inspirados en los que usaron en la película.

Barbie The Movie es un éxito en cines luego de su estreno el pasado 21 de julio y ya ha vendido más de 1000 millones de taquillas, lo que llevó a Mattel a presentar la colección que ya estaba preparando.

La ‘Barbie rarita’, es un personaje interpretado por Kate McKinnon en la producción de Warner Bros y se llevó la atención del público por representar a una muñeca que fue excluida por tener marcas en el rostro, el cabello extrañamente cortado y otros aspectos que impedían jugar con ella y la convirtieron en “desplazada”.

El atuendo con el que saldrá a la venta esa Barbie será un vestido rosado, similar al que utilizó en la película, luciendo también el mismo corte de pelo y los rayones de colores en la cara.

La colección también está compuesta por varias muñecas Barbie y Ken con los trajes que lucieron en la pantalla grande. Además del Hot Wheels RC Barbie Corvette, la muñeca Gloria, Barbie presidenta y otros.

Barbie y Ken con atuendos inspirados en la película.Instagram

Esta edición de Barbie ya se encuentra disponible para reserva en el sitio web de Mattel con precios que figuran en los US$ 50 dólares, US$ 75 dólares, US$ 54 dólares… Hasta el 18 de agosto y se espera su venta oficial en septiembre.