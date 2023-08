Gabriela Arriaza pide ayuda para decidir si elimina o no sus fotos con Sergio Carlo

Luego de su separación de Sergio Carlo, Gabriela Arriaza se encuentra indecisa sobre si eliminar o no de sus fotografías con el comunicador, por lo que decidió pedir ayuda a sus seguidores.

A través de videos publicados en su Instagram, Arriaza habló de lo complicado que resulta ser un divorcio, mencionando los momentos en los que al agarrar su celular para apagar la alarma cada mañana y ver imágenes de esa persona que formó parte de su vida durante ocho años, lo cual considera "muy feo".

"La pregunta ahora es: ¿Qué hago con todas mis fotos? Porque yo las veo y una parte de me dice ‘ay, cuantas memorias tan lindas’ y otra parte de mí dice ‘ese hijo de la gran…’ ya saben que. Y no me quiero sentir así, no hay espacio en mi corazón para esa frustración, así que no sé qué recomiendan. ¿Saco todas las fotos? ¿O le pongo una carita? dizque esposo olvidado", expresó Arriaza.

Sin embargo, la joven estadounidense de origen salvadoreño reveló que ha decidido conservar las publicaciones de su Instagram en las que aparece su expareja.

"Y eso es una decisión súper consciente, en mis redes sociales, yo he decidido no borrar todas las fotos de los últimos ocho años de mi vida como si no hubieran pasado, pasaron, no lo voy a negar, pero me encuentro en una situación como precaria porque tengo todas esas fotos que me traen sentimientos encontrados", explicó.

El pasado 1 de julio, el actor y locutor dominicano confirmó su soltería en una entrevista para "Noche de Luz".

Sergio Carlo y Gabriela Arriaza estuvieron casados contrajeron matrimonio en enero del 2016.