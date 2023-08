José Luis Perales desmintió en un video que haya muerto, como corrió este lunes en redes sociales y en diversos medios latinoamericanos.

"Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España", manifestó Perales.

Minutos antes, el empresario César Suárez Pizano había dicho a Listín Diario que el cantautor español se encontraba en Londres cenando con sus hijos.

De "muy mala idea" ha calificado el artista español la difusión errónea de su fallecimiento.

Perales, de 78 años, disfrutaba este lunes con su esposa, Manuela Vargas, con quien tiene procreó dos hijos: María y Pablo.

El intérprete de "Un barco llamado libertad" agradeció a quienes llamaron preocupados.

El mensaje enviado por Perales: "Hola amigos, les habló desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien tuvo la mala idea de decir que me he muerto. Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y ya mañana nos estaremos viendo en España. Hasta mañana y un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa".