El conductor dice consideraba a Treat Williams un amigo y los cargos en el accidente no están justificados

Un conductor acusado de causar un accidente que mató a Treat Williams conocía al actor y lo consideraba un amigo, pero negó haber actuado mal y dijo que los cargos no están justificados.

Ryan Koss, el director creativo gerente del Festival de Teatro de Dorset en Vermont, dijo que conocía a Williams desde hace años como miembro de la comunidad unida, así como también como miembro del teatro. Dijo que estaba devastado por la muerte de Williams y ofreció sus "más sinceras condolencias" a la familia del actor. “Lo consideraba un amigo”, dijo Koss.

Koss, de 35 años, de Dorset, emitió un comunicado, tres días después de recibir una citación por operación negligente que causó la muerte. Se le ordenó comparecer ante el tribunal en septiembre para ser acusado formalmente.

Una investigación de la Policía Estatal de Vermont concluyó que el vehículo de Koss se detuvo frente a la motocicleta de Williams el 12 de junio en Dorset, pero Koss dijo que "confía en que los hechos mostrarán que obedecí todas las leyes de tránsito pertinentes y que los cargos del estado son injustificados".

Williams, de 71 años, del Manchester Center, fue declarado muerto en el Albany Medical Center de Nueva York.

Richard Treat Williams protagonizó la serie de televisión "Everwood" y la película "Hair". Apareció en más de 120 papeles en cine y televisión, incluidas las películas "The Eagle Has Landed", "Prince of the City" y "Once Upon a Time in America".