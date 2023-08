Bella Hadid completa cien días de tratamiento de la enfermedad de Lyme, causada por garrapatas

La modelo estadounidense Bella Hadid se encuentra celebrando los más de cien días que completó de su más reciente tratamiento del problema de salud crónico que padece desde hace 15 años, enfermedad de Lyme.

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia. Por lo general, los seres humanos contraen la enfermedad de Lyme debido a la picadura de una garrapata que es portadora de la bacteria, según Mayo Clinic.

"La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de haberme hecho crecer, por no darme por vencida de mí misma. Agradecida de mi mami por mantener todos mis registros médicos, pegada a mi lado, nunca dejarme de lado, protegiéndome, apoyándome, pero sobre todo, creyendo en todo esto", comenzó Bella en un comunicado publicado en su Instagram.

"Una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: Estoy bien y ustedes no tienen que preocuparse", aclaró para prevenir la tristeza de sus seguidores y continuó con orgullo: "y 2: no cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, al momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos ustedes, finalmente sanos, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy".

En la publicación del extenso texto junto a varias fotografías suyas al natural desde un centro médico con cables conectados a su cuerpo y de otras imágenes donde se ve sangre, Bella también aconsejó y envió un emotivo mensaje a quienes luchan con una situación parecida a la de ella.

"El universo funciona de las formas más dolorosas y hermosas, pero necesito decir que si estás luchando, mejorará. Lo prometo. Da un paso lejos, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse", afirmó.

Fue en 2012 que Bella Hadid, de 26 años, y su hermano Anwar Hadid, de 24 años, fueron diagnosticados con la enfermedad de Lyme, la cual les ha provocado fuertes dolores, fatiga frecuente, e incluso un impacto negativo en su salud mental.

El 26 de julio, su hermana mayor, Gigi Hadid, de 28 años, publicó una historia que fue malinterpretada, pues en él expresó sus deseos por que Bella se reintegrare a las pasarelas.

"Quería aclarar mi publicación de la semana pasada. Bella acaba de terminar un largo e intenso tratamiento por la enfermedad de Lyme. No quiero que algunos se tomen mis palabras como una promesa de que estará de vuelta para la próxima temporada de desfiles", explicó.