Karol G llora después de cantar en Lollapalooza y revela las fechas de su nueva gira

Karol G aprovechó su estadía en Chicago, tras presentarse en el festival de música Lollapalooza en el Grant Park de esa ciudad, para visitar el Soldier Field, donde se presentará el próximo 15 de septiembre con su nueva gira "Mañana será bonito (Bichota Season)", según reveló este viernes.

A través de sus 'stories', notablemente emocionada por estar cumpliendo sus sueños de llenar con miles de fanáticos esas grandes arenas, la cantante colombiana contó: "Como ustedes saben, ayer canté en Lollapalooza de Chicago y le pedí a mi equipo que quería pararme en el lugar, en el estadio donde voy a cantar dentro de un mes".

"¿Cuándo en la vida yo me iba a imaginar que iba a estar cantando en lugares así de grandes y afuera de mi casa? (risas) No sé, pero me pasó", agregó con voz entrecortada, para gritar: "¡Qué chimba la vida!".

Junto a Chicago, Las Vegas, Santa Clara, Los Ángeles, Miami, Houston, San Antonio, Dallas, Nueva York, Chicago, Atlanta, Orlando y Boston son las primera ciudades confirmadas para "Mañana será bonito (Bichota Season)".

Además, "La Bichota" también confirmó los artistas invitados que la estarán acompañando en los diferentes conciertos. Entre ellos, Agudelo 888, Young Miko y Bad Gyal.

Fechas de "Mañana será bonito (Bichota Season)":

10 de agosto, Las Vegas, NV (con Agudelo 888)

14 de agosto, Santa Clara, CA (con Agudelo 888)

18 de agosto, Los Ángeles, CA (con Agudelo 888 y Young Miko)

19 de agosto, Los Ángeles, CA (con Agudelo 888)

25 de agosto, Miami, FL (con Agudelo 888 y Bad Gyal)

26 de agosto, Miami, FL (con Agudelo 888 y Bad Gyal)

29 de agosto, Houston, TX (con Agudelo 888 y Young Miko)

31 de agosto, San Antonio, TX (con Agudelo 888)

2 de septiembre, Dallas, TX (con Agudelo 888)

7 de septiembre, Nueva York, NY (con Agudelo 888)

8 de septiembre, Nueva York, NY (con Agudelo 888 y Young Miko)

15 de septiembre, Chicago, IL (con Agudelo 888 y Young Miko)

21 de septiembre, Atlanta, GA (con Agudelo 888 y Young Miko)

24 de septiembre, Orlando, FL (con Agudelo 888 y Young Miko)

28 de septiembre, Boston, MA (con Agudelo 888 y Young Miko)