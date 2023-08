Janet Yang cumplirá su segundo mandato como presidenta de la organización de los Oscar

Janet Yang ha sido reelegida para servir como presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo la organización el martes. Esto marcará el segundo mandato de Yang como presidenta de la organización que organiza los premios Oscar y su quinto año como gobernadora general.

Los antecedentes de Yang en Hollywood son como productora de películas como "The Joy Luck Club", "The People vs. Larry Flynt" y "Over the Moon", así como la película ganadora del Emmy "Indictment: The McMartin Trial". Después de servir en la academia de cine en varios puestos a lo largo de los años, fue elegida presidenta el año pasado y supervisó la 95.ª edición de los Premios de la Academia en marzo, que registró un aumento en la audiencia en comparación con los últimos años.

El CEO de la Academia, Bill Kramer, dijo en un comunicado que bajo el liderazgo de Yang, “estos gobernadores dedicados guiarán los esfuerzos continuos de la Academia para elevar el trabajo de nuestra comunidad global de miembros y cine, resaltar la rica historia de nuestra industria, fomentar un diálogo significativo y continuar construyendo equidad. e inclusión en todos los aspectos de nuestra organización”.

La junta de gobernadores de la Academia también anunció la elección de varios puestos de oficiales, incluidos varios oficiales primerizos como Howard Berger para el Comité del Museo, Brooke Breton para el Comité de Educación y Difusión, Tom Duffield para el Comité de Finanzas y Howard A. Rodman para el Comité de Gobernanza.

La 96ª edición de los Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024 y se transmitirá en vivo por ABC.