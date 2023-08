Equipo de trabajo de Rosalía sentía que Rauw Alejandro la estaba ‘bajando de nivel’, según amigo

Al parecer, el verdadero motivo de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro no tiene nada que ver con el supuesto romance fugaz del boricua con la comunicadora colombiana Valeria Duque, ya que según reveló una fuente al programa "Socialité", "él no es de amantes y es muy formal", incluso, "en caso de una infidelidad habría sido Rosalía y no él porque es muy tímido".

Se trata de un amigo del intérprete de "Todo de ti", quien explicó que el equipo de trabajo de la artista española quiere llevarla a Hollywood y su expareja era un estorbo para su carrera, por lo que ella puso fin a la relación.

"El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura", dijo la fuente.

"Quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian y Rauw sienten que no está a ese nivel. Quieren llevarla a Hollywood", añadió.

"Rauw Alejandro era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo", continuó.

El malestar de sus manejadores se sumó al de los miembros de la familia de Rosalía, que temían que Rauw se "aprovechara de su fama" y "ella ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión".

Un día más tarde de que People diera conocer la noticia el 25 de julio, Rauw Alejandro confirmó que hace meses terminó su compromiso, pero que "no fue culpa de terceras personas o una infidelidad".

En ese sentido, horas después, Valeria Duque también respondió a quienes la acusan de ser la responsable de la separación de la pareja de estrellas.

"Todo que se están diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando", afirmó ese mismo día.