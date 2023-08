En Santiago se comenta: Puerto Plata está de moda otra vez

Puerto Plata vuelve a estar de moda, sus playas de arenas blancas, buenos restaurantes, tiendas exclusivas de bellas lencerías, el centro histórico con sus adornos y vistosas sombrillas de colores, la histórica Playa Dorada con hoteles convertidos en apartamentos de recreación y su recordado malecón, ahora muy visitado. El bello Rancho Catalina está muy bien promocionado, desde la entrada muy lindo, con un portero que recibe con gran simpatía dando la bienvenida, ya dentro una colección de carros antiguos, varios ambientes con mecedoras de varios colores, antiguas y modernas, un bar con detalles y atractiva decoración, una caseta con venta de bufandas, sombreros y otros accesorios con el logo del local, en otro espacio coladores de café, tazas, miel de abejas, juegos , muchísimos para los más pequeños, caballitos ponis, todas estas diversiones gratis, ofertan un menú muy atractivo y un paisaje maravilloso. Era domingo, mucha gente, sobre todo chicas tomándose fotos, haciéndose selfies, familias completas disfrutando de este novedoso lugar, muy frecuentado por la gente del Cibao, sobre todo de Santiago y turistas extranjeros.

Cabarete

Sosúa con sus calles llenas de restaurantes, tiendecitas, pizzerías, mujeres de distintas nacionalidades, en especial de esta misma isla, se pasean con ropa poca discreta y peinadas con trencitas, mucha seguridad de vehículos de la policía rondando las calles, pequeños hoteles y la diversión que siempre ha caracterizado este lugar. A unos kilómetros está Cabarete, famoso con sus modernos edificios de apartamentos, donde había confortables hoteles. Cabarete, ahora está muy hermoso para veranear, un ambiente internacional, lugar de surfear, con rincones como la Italia romántica, en todo el trayecto de la playa muchos restaurantes, numerosos turistas y dominicanos pasándola súper bien,

The Ocean Club

La Pitahaya no eran tan conocida hasta hace un tiempo, es una fruta que aporta grandes beneficios para la salud, qué bien. En el muy fastuoso y fabuloso restaurante de Ocean Club hay un bartender nuevo que prepara unos tragos muy especiales y tuve el gusto de que me preparara uno en base a este ingrediente, me encantó y hasta al trago le puso mi nombre. Frank es muy profesional en estas preparaciones de cocteles. El propietario de este proyecto, Ian Schembri-Sant, lugar que se ha convertido en toda una novedad en el país, siempre tiene cosas nuevas, la comida es muy gourmet y como este complejo tiene su helipuerto, muchos ricos no solo del país se desplazan en estas naves hasta allí a almorzar. Me enteré que unos de estos días estaban disfrutando de la dolce vita unos famosos de Santiago, degustando de estos sabrosos platos. No es la primera vez que escribo de este lugar, de su belleza, de las distintas piscinas, incluso de agua salada, para competir con el mar que queda casi dentro de este complejo, administrado por la cadena de hoteles Marriott W. Allí se disfruta de una paz y de una tranquilad única, en las noches hasta fogatas artificiales forman parte de la decoración. Estas instalaciones están en Sosúa, Puerto Plata. Así está la costa de La novia del Atlántico, volviendo a buscar su desarrollo.

Comentario

La Barbie es la muñeca que todas las niñas sueñan tener, aún sea una, ahora después de la película, se ha puesto tan de moda que una famosa tienda de Puerto Plata, en uno de sus espacios posee un lugar de tomar café y aquello es una locura, la gente retratándose, vestida o con accesorios de esa muñeca, qué impresionante decoración, la casita del café y cómo lo sirven, bello, bello. Es tanta la tendencia de la Barbie, que una noche en el programa del Nelson Javier, El Cocodrilo, hicieron una preciosa escenografía de ese personaje y cuando llegué al canal era tan bella que hasta me tomé fotos, pero eso no es todo, hasta los casinos, bares, salones de belleza, tiendas, cumpleaños, todos decorados con la famosa muñeca, es lo trendy del momento, todos están en esa onda, hasta las uñas se las pintan de ese color y como lo que está de moda no incomoda, ni hace daño, que viva el rosado o la barbie. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com