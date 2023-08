Luego de ocho años de relación, el actor Roberto Manrique termina con su novio

El actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por su participación en telenovelas como "Sin senos sí hay paraíso", "Doña Bárbara" y "Marido en alquiler", anunció su separación del filántropo Oliver Ranft tras ocho años de relación.

"Queremos comunicarles que, luego de los 8 maravillosos años que duró nuestra relación, esta ha tomado una nueva forma. Construimos un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo", se lee en el comunicado publicado en las cuentas de Instagram de ambos.

"Entre nosotros queda una profunda gratitud por todo lo que vivimos y crecimos juntos. Tenemos claro que, junto a Mila (su perrita), siempre seremos familia", finaliza.

De esta manera, el galán de Telemundo se une a la larga lista de artistas que han dado a conocer su ruptura sentimental en el último mes, tal y como Ricky Martin y Jwan Yosef, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rauw Alejandro, Zuleyka Rivera y Dj Luian y Lucero y Michel Kuri.

En 2021, Manrique habló por primera vez de su orientación sexual en un video de casi nueve minutos, donde reveló el noviazgo gay que mantenía desde hace casi seis años.

"Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuánto hemos crecido y cuánto nos hemos impulsado. No, no es mi amigo. Es mi novio", dijo en ese entonces.