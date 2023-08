La indignación de salvadoreños no se hizo esperar en redes sociales tras la elección de su nueva candidata para el Miss Universo, certamen que será celebrado el próximo 18 de noviembre en ese mismo país.

Este fin de semana, Isabella García-Manzo, quien representó San Salvador, resultó ganadora y fue coronada como Miss Universo El Salvador 2023, pero su celebración ha sido opacada por las acusaciones de supuestamente haber comprado la corona y de no ser lo suficientemente bella, pues los cibernautas mencionan a Fátima Cuellar, representante de Cuscatlán, como la favorita de los expertos y el público.

Ante esto, la sede de la organización en territorio salvadoreño cerró la sección de comentarios en su cuenta de Instagram, aunque no pudieron evitar que su perfil en Facebook fuera bombardeado.

"Hija de padres millonarios, pero el cariño de El Salvador jamás lo va a tener... eso no se compra por nada del mundo", "Sinceramente no estamos contentos los salvadoreños pero ni modo que lo disfrute. Perdimos la oportunidad de llegar al top 15", "Esa corona fue comprada", "Ella no cautiva la belleza de El Salvador. La verdad esperaba que este año se esmeraran más", "La corona era de Fátima Cuellar", "Que pase la corona a Fátima que respete al pueblo salvadoreño porque para la mayoría de nosotros la reina es Fátima", se leen algunos comentarios en Facebook.