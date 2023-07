Jonathan Moly cuenta cómo nació su tema con la banda estadounidense Hoobastank por un mensaje en Instagram

Alcanza popularidad como integrante de la agrupación juvenil Salserín, el arte corre por sus venas y vive uno de los mejores momentos de su carrera. Jonathan Moly le contó en una entrevista para Listín Diario cómo nació su colaboración con la banda estadounidense Hoobastank por un mensaje en Instagram.

Jonathan eligió el éxito "The Reason" (2003) del grupo de rock alternativo compuesto por Doug Robb, Dan Estrin, Chris Hesse y Jesse Charland para hacer una nueva versión que, el pasado 20 de julio, llevaron hasta el escenario de Premios Juventud 2023, para convertirla en salsa por tener un significado importante en su vida como persona.

"Esa canción para mí, más allá del tema artista, para mí como niño cuando la escuché, tiene un significado sentimental especial porque es una canción que comparto con mi mánager, que es mi tío, y nada, cuando hicimos el acercamiento con ellos a través de Instagram, que les mandé un mensaje privado, con la intención de hacer esta canción en salsa", expresó Jonathan.

El 20 de julio, el cantante venezolano, hijo de la actriz y Miss Venezuela 1987, María Inés Calero, y del cantautor y productor musical, Miguel Moly, explicó que fue en 2020 que le hizo saber a Hoobastank su deseo de trabajar de su mano, pero que por la pandemia del Covid-19 retrasaron su lanzamiento y ahora forma parte de su nuevo álbum "Metamorfosis".

"Yo pienso que este tipo de cosas son las que hacen que la música transcienda con los años, y que sobre todo, que haya una nueva ola de salsa con sonidos diferentes porque así como la moda evoluciona, la tecnología avanza, pienso que la música tiene que hacer lo mismo, la salsa tiene que ir evolucionando y adaptarse a las nueva generaciones porque si no sucede eso pasa lo que ha pasado en los últimos años que tanto artistas juveniles haciendo salsa porque de repente no se atreven hacer algo un poco más moderno, como lo que estoy haciendo yo de mezclar salsa con rock con la intención de hacer algo distinto y que cuando la gente escuche la canción por primera vez, lo vea como una inversión, y es una manera de atraer nuevo público", expresó.

Sobre su participación en Premios Juventud, Jonathan dijo sentirse emocionado de haberse presentado en un evento tan importante para la industria, siendo difícil el género que representa.

"Esas es una de las cosas que aunque ya han pasado muchos días uno no termina de asimilarlo por completo porque fue una oportunidad muy importante para cumplir artista y más para mí que durante muchos años he estado trabajando en un género que no es tan fácil como la salsa", afirmó.

Canciones de Metamorfosis:

1. The Reason (Feat. Hoobastank)

2. Tequila, Limon y Sal (Feat. Lennox y Huey Dunbar)

3. El Tren (Feat. Luis Enrique y Porfi Baloa)

4. Habibi (Feat. Mohombi) 🇨🇬

5. Te Loviu (Feat. Nacho)

6. Hablandole Al Silencio (Feat. Trainerluc y Jambene)

7. Vine a Buscarte (Feat. Mike Bahia)

8. Si decides Volver (Feat Daniel Caon)

9. Mejor que yo (Feat. San Luis)

10. Nuestro Secreto (Feat. Boy Nesty )

11. Volver a Verte (Feat. Daniela Darcourt)

12. Amor Toxico (Feat. Miguel Moly)