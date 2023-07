Los extraterrestres dan vida al cine y los títulos de películas son diversos, aquí te presentamos 10

El asunto de la vida extraterrestre ha fascinado a la humanidad desde hace bastante tiempo y recientemente han anunciado, aun no sabemos si es cierto o no, que el gobierno estadounidense tiene en su poder cuerpos alienígenas, parece que los extraterrestres solo conocen ese país, y la industria del cine se ha asegurado durante décadas de obtener importantes ganancias gracias a la locura por los ovnis .

Sin embargo, el subgénero también ha evolucionado con el tiempo, dando lugar a versiones refrescantes de las películas de invasiones alienígenas.

Ahora, ¿qué es una película de invasión alienígena? Bueno, va más allá de simplemente presentar formas de vida extraterrestres que visitan la Tierra, por lo que arroja historias como ET o Encuentro Cercanos de Tercer tipo.

Los alienígenas tienen que ser hostiles. Bien, ¿qué hay de “La Cosa”? Se podría argumentar que es una película de invasión extraterrestre, pero al final del día, es solo un organismo mortal que se estrelló en la Tierra hace mucho tiempo.

Al limitarnos a conflictos hostiles con especies alienígenas enteras que quieren apoderarse de la Tierra, hemos creado una lista bastante sólida de las mejores películas de invasiones alienígenas (sin ningún orden en particular , antes de que alguien decida invadir nuestra sección de comentarios).

Video La Guerra de los Mundos # Trailer Español



"la guerra de los mundos"

Basada en la novela de HG Wells de 1898, la versión de Steven Spielberg de "La guerra de los mundos" se considera generalmente como una de las películas menores de su filmografía. Sin embargo, logró recaudar $ 600 millones en todo el mundo y ha ganado un sólido seguimiento a lo largo de los años gracias a su naturaleza atípica de éxito de taquilla.

Si bien hemos visto varias reinterpretaciones audiovisuales de la famosa novela a lo largo de las décadas, y la mayoría de los cinéfilos recordarían la película de 1953 como la mejor del grupo, hay algo en la versión de Spielberg, tal vez sea la severidad implacable, que la hace increíblemente atractivo a pesar de sus muchas fallas, incluido el final original decepcionante.

Video Edge of Tomorrow - Official Trailer 1 [HD]



"the edge of tomorrow"

Otra película de Tom Cruise llegó a nuestra lista, y por una buena razón: Edge of Tomorrow fue una de las mayores sorpresas de 2014 gracias a un guión apretado y lleno de acción que mezcló magistralmente el subgénero de la invasión alienígena con travesuras de viajes en el tiempo.

Basado en la novela All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, Edge of Tomorrow presenta un futuro cercano en el que la mayor parte de Europa está ocupada por una imparable especie alienígena.

El comandante William Cage (Cruise), un oficial de relaciones públicas, se ve obligado a unirse a una operación contra los alienígenas, solo para terminar experimentando un ciclo temporal que podría ser la clave para derrotar a los invasores.

Es a la vez emocionante y oscuro, pero también una montaña rusa sorprendentemente divertida. No te lo saltes.

Video Invasion of the Body Snatchers (1978) - Official Trailer (HD)



"the invasion of body snatcher"

Aquí hay otro ejemplo de dos adaptaciones ampliamente conocidas del mismo libro. La mayoría de los aficionados a la ciencia ficción están familiarizados con la película de 1978 de Philip Kaufman, pero es muy recomendable volver a la adaptación de 1956, solo dos años después de que saliera la novela de Jack Finney.

La película de Don Siegel sigue siendo una de las mejores alegorías políticas de la década de 1950 y un excelente reflejo de ciencia ficción de la sociedad norteamericana y la mentalidad generalizada de esos años en los Estados Unidos.

Además, sigue siendo un reloj realmente aterrador que se siente mucho más enfocado que su contraparte de 1978.

Video ATTACK THE BLOCK - Official Restricted Trailer



"ATTACK THE BLOCK"

Attack the Block es una de las películas más pequeñas (si no la más pequeña) de la lista y una sorpresa independiente que vino del Reino Unido. La historia sigue a una pandilla callejera de adolescentes que tienen que defenderse a sí mismos, y a su vecindario, de feroces criaturas alienígenas que emergen de los meteoritos.

Tiene algunas cosas importantes que decir sobre la juventud británica marginada, y sigue siendo divertida (y divertida) hasta que aparecen los créditos.

Si bien la película tuvo un rendimiento inferior en la taquilla, recibió una recepción crítica muy positiva y permitió que tanto el director Joe Cornish como el actor John Boyega (ahora una leyenda de Star Wars) dieran el salto a películas mucho más grandes. Una secuela está ahora en desarrollo.

Video Independence Day | Official Trailer #1 |1996



"INDEPENDENCE DAY"

La obra magna de Roland Emmerich (sí, los puntos tontos de la trama y todo) es posiblemente la película de invasión alienígena más grande de la historia. Si bien su secuela de 2016 amplificó la amenaza a niveles ridículos, la película original tiene un encanto distintivo vinculado a su época que no se puede replicar. Además, su combinación efectiva de efectos prácticos y digitales se mantiene.

La película también estuvo a la vanguardia del resurgimiento de películas de desastres a gran escala de mediados de la década de 1990.

Es grande y ruidosa, aventurera y divertida, y trabajó con un elenco notablemente diverso, encabezado por Will Smith y Jeff Goldblum, además de todo.

Fue una combinación ganadora que demolió por completo la taquilla mundial de 1996. Y ese discurso de Pullman es solo genial.

Video Mars Attacks! (1996) Official Trailer #1 - Jack Nicholson, Pierce Brosnan Sci-Fi Comedy



"MARS ATTACK"

1996 terminó con otro gran éxito de taquilla de invasión alienígena, aunque este se estrelló y se quemó en la taquilla y luchó por convencer a los críticos.

Sin embargo, la alocada y completamente trastornada versión del subgénero de Tim Burton encontró algo de amor, y los fanáticos de las películas de serie B no se han olvidado de ella (y tampoco la cultura pop).

Este es, sin duda, el comodín de nuestra lista, pero estamos totalmente comprometidos a defender una película con un increíble elenco de estrellas que pasan el mejor momento de sus vidas y abrazan el humor tímido, y llena hasta el borde con algunos de los más extraños. imágenes en una producción de Hollywood alguna vez. Es difícil no sonreír al pensar en estos invasores de Marte.

Video Signs (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers



"SIGNS" ("SEÑALES")

The Sixth Sense de M. Night Shyamalan normalmente recibe la mayor parte de la atención cuando la gente habla de la "edad de oro" del director divisivo, pero Signs sigue siendo uno de sus trabajos más fuertes. Y no, la infame “escena del agua” no lo arruina.

De hecho, volver a ver la película mientras trata a sus extraterrestres como demonios literales realmente funciona. ¡Intentalo!

Con el respaldo de los legendarios productores Frank Marshall y Kathleen Kennedy, Signs a veces se siente como un homenaje a las películas centradas en extraterrestres de Steven Spielberg, pero Shyamalan llevó la premisa a su propio territorio, explorando en gran medida los temas de la fe y el parentesco a pequeña escala contra el telón de fondo. de una invasión verdaderamente aterradora (pero inesperadamente tranquila).

Video The World's End Official Trailer #1 (2013) - Simon Pegg Movie HD



"AT WORLD´S END"

El capítulo final de la trilogía Three Flavours Cornetto de Edgar Wright abrazó el subgénero de la invasión alienígena con un giro único que no estropearemos aquí, pero sus influencias son claras (y algunas de ellas se pueden encontrar en esta lista).

Como era de esperar, también tiene muchos trucos bajo la manga y pone el humor por encima de todo.

Lo mejor de The World's End es que se compromete por completo con su premisa inicial de "recorrido de bares", incluso cuando las cosas comienzan a ponerse un poco raras, lo que da como resultado una comedia de ciencia ficción poco convencional que conduce a una resolución asombrosa y, en última instancia, se siente mucho más maduro que las dos entradas anteriores de la icónica antología de Wright.

Video They Live (1988) Trailer original [HD 1080p]



"THEY LIVE"

Mantuvimos The Thing fuera de esta lista, pero eso no significa que nos hayamos olvidado del maestro del terror y la acción cursi John Carpenter.

Basado en el cuento de 1963 'Eight O'Clock in the Morning' de Ray Nelson, They Live es una excelente obra de ciencia ficción que ayuda a comprender gran parte del clima cultural y económico de los Estados Unidos de la era Reagan.

Por supuesto, como la mayoría de las obras de Carpenter, They Live también se presenta como una película de terror y acción paranoica llena de frases ingeniosas cursis pero memorables y escenas notables que se han vuelto más famosas en la cultura pop con el paso de los años.

Video A Quiet Place (2018) - Official Trailer - Paramount Pictures



"A QUIET PLACE"

Muchos llamarían A Quiet Place y su secuela "características de monstruos", pero este último dejó en claro que también son películas de invasión alienígena.

Nacido de un guión de especificaciones de Bryan Woods y Scott Beck que el actor convertido en cineasta John Krasinski reescribió más tarde, A Quiet Place tiene una idea simple pero sólida que se ha extraído dos veces con gran éxito.

Un mundo post-apocalíptico dominado por criaturas extraterrestres ciegas con un agudo sentido del oído fue más que suficiente para atraer al público, pero la fuerza de las películas radica en un fuerte drama familiar y personajes creíbles que dan lo mejor de sí en situaciones realmente terribles sin esperanza de salvar el mundo en el horizonte.

No hay grandes actos heroicos aquí, pero veamos a dónde va todo con la tercera entrega y el spin-off ya anunciados.