Tuto Taveras: dominicanos de la diáspora viven atentos a su país, pero aquí no saben sus luchas en el extranjero

Tuto Taveras ha emprendido un nuevo proyecto televisivo en la ciudad de Nueva York que busca dar a conocer historias de superación y éxito de dominicanos residiendo en el extranjero y con el que impulsa una de sus facetas en el mundo del entretenimiento.

Taveras empezó su carrera como sonidista hasta convertirse en un productor musical y luego expandió sus conocimientos al mundo cinematográfico, decisión que lo llevó a dar vida a su reciente proyecto “Cien por ciento dominicano”, que se puede seguir a través de Youtube.

“Cuando me mudé a Nueva York, empecé a producir solo vídeos y esto me motivó a inscribirme en la universidad para optar por la licenciatura en Cinematografía y así tener las habilidades competentes para trabajar en este campo”, comentó Taveras en visita a LISTÍN DIARIO.

Al abundar sobre su programa “Cien por ciento dominicano”, resaltó: “Yo quería un proyecto que sea mío, que sea de servicio a la comunidad”, expresó Taveras.

Según él, los dominicanos que están en la diáspora están atentos a todo lo que sucede en República Dominicana, pero los dominicanos que viven en el país no saben lo que pasa con sus compueblanos en el extranjero.

“Nosotros leemos los periódicos de aquí, estamos atentos a lo que pasa en República Dominicana, la conexión siempre está, pero los dominicanos de aquí no saben lo que hacen sus compatriotas en otro país. No saben cómo llegan y las luchas que atraviesan para prosperar y yo quiero que esta comunicación sea de doble vía”, comentó acerca de los motivos que dieron inicio a su proyecto.

Tulio Taveras, su nombre real, dijo que hasta el día de hoy hay dominicanos que han hecho su marca en la política de los Estados Unidos, donde destacan abogados, doctores, dueños de supermercados y restaurantes.

“Allí hay una caterva de talento y de buenas historias que contar, del dominicano que se fue y se esforzó y hoy está enviando remesas para Santo Domingo. Entonces esa es la historia que yo estoy contando, la que nadie conoce, pero que es fuente de inspiración”, apuntó.

El programa televisivo se transmite los domingos por el canal de la diáspora en Nueva York “Borges latinos” y por el canal de YouTube @100dominicano.

LA PROPUESTA

Taveras comentó que cuando el programa salió al aire, su misión era salir a localizar a dominicanos con una historia de éxito, pero con el paso de cada episodio ellos comenzaron a llegar solos. “Allá el dominicano es muy popular”, subrayó.

“Los dominicanos son luchadores, creativos y muy talentosos, y esa es la forma de Dios. En cada uno descubro algo nuevo que me inspira a hacer este trabajo”, apuntó.

Agregó que resaltar lo “nuestro” no tiene precio. La emigración no siempre tiene una cara bonita. “Nadie se quiere ir de su país, el calor de esta tierra es algo que no encuentras en ningún sitio. La mayoría se va por situaciones económicas”.

El fenecido músico Jorge Taveras junto a su hijo, en foto de archivo.

de su padre

“El corazón de mi papá era muy bueno y noble”, con esta oración Tulio Taveras describió a su padre Jorge Taveras, quien fue pianista y productor musical, considerado como una de las glorias dominicanas.

Al narrar la relación que ambos tenían, expresó que siempre estuvo cerca de su padre hasta que se retiró de los escenarios.

“Empecé mi carrera sirviéndole a él como ingeniero de sonido. Desde los 12 años, estaba conectando los sintetizadores y el piano. Éramos amigos y compañeros de trabajo”.

Contó que su relación iba más allá de los lazos familiares: una conexión con la música que le permitió estar en su vida, incluso cuando se separó de su madre.

Tuto escogió el camino religioso ordenándose como pastor. Creía que esta inclinación eclesiástica venía de su mamá, sin embargo, con el paso de los años ha descubierto que lo aprendió de su progenitor.

“El corazón de mi papá era muy bueno y muy noble, y he conocido poca gente que tenga un corazón así de blanco y sin maldad como el de él. Y eso es lo más valioso que tengo de Jorge”.

Dijo que extraña del maestro Taveras su cercanía y su humor.: “Era más chistoso que los mismos cómicos”.

Nostálgico por recordar a unas de las personas más importantes de su vida, relató que el momento más difícil que pudo presenciar fue la separación de sus padres. “Cuando él se separó de mi mamá, hubo muchas mentiras, muchas cosas y momentos un poco tumultuosos”, expresó.

Agregó que ese episodio lo marcó; La familia de su madre no quería saber de él porque seguía viendo a su padre, fue difícil, pero lo enfrentó.

“Toda obra para bien. Ese proceso era necesario para la felicidad y madurez de mi papá”, destacó al decir que no cambiaría nada de su pasado, porque aprendió a aceptarlo.

"TE AMO, PAPÁ"

Jorge Taveras partió de este mundo en el año 2021, pero su legado y su historia continúan vivos en sus descendientes, quienes le extrañan, como es el caso de su hijo, que daría todo por volver a expresarle su amor como hizo durante toda su vida.

“Mi papá ya lo sabe que lo amo y que él está presente en todos mis momentos”.

OBRA EN SU HONOR

Tuto expresó que su próximo proyecto es hacer un documental sobre la vida de su padre.

“Quiero hacer un documental para contar la historia de un hombre con el corazón de niño, porque así era mi papá, noble e inocente”, culminó.

