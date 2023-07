Megan Fox pidió a sus seguidores ayuda económica para su manicurista (Brittany Boyce), quien necesitaba pagar unos 30 mil dólares de gastos médicos por su padre enfermo de un cáncer.

La reacción en las redes sociales fue despiadada, cuestionando cómo es posible que pida colaboración cuando ella puede con esos gastos, pues su fortuna se calcula en casi 9 millones de dólares.

Ante el vendaval de críticas, la protagonista de "Transformers" no se quedó callada y la enfiló contra "los haters".

"Hey, raritos. ¿Alguno de ustedes tiene la inteligencia emocional para considerar que a lo mejor Brit (la manicurista) no quiere que sus clientes famosos donen grandes cantidades de dinero porque eso crea una dinámica en sus relaciones de trabajo que le hacen sentir incómoda?", les preguntaba Megan Fox, visiblemente molesta, a sus seguidores.

Luego agregó: "Así que, en lugar de eso me pidió que compartiese la campaña para más gente pudiese contribuir con pequeñas cantidades de dinero para ayudarles a conseguir su objetivo... Solo hice lo que me pidió".

La actriz sostuvo que está dispuesta a ayudarla y que "de lo que no me van a acusar es de ser una miserable o no ser generosa con ella".

Al final exclamó: "Prueben de nuevo otro día -probablemente mañana- con otra tontería diferente, banda de psicópatas".

Mucha gente no hizo caso a la polémica y realizó donaciones de dinero en la cuenta en línea.