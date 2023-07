Jennifer López celebra sus 54 años y Salma Hayek sorprende con un mensaje

Desde hace mucho tiempo se ha creado una rivalidad entre Jennifer López y Salma Hayek, ya que supuestamente la mexicana tuvo un romance con Ben Affleck, ahora esposo de JLo, además por La diva del Bronx haber protagonizado la película de Selena Quintanilla cuando su colega habría rechazado ese papel y finalmente porque ambas tenían el deseo de encarnar a Frida Khalo y fue logrado por la nacida en Coatzacoalcos.

Este miércoles, las especulaciones quedaron atrás luego de que la estrella de "Magic Mike's Last Dance" le enviara un mensaje a la cantante de "On the floor" por su cumpleaños número 54 a través de una publicación en Instagram.

"¡Feliz cumpleaños @jlo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!", escribió Salma junto a una fotografía de ambas en compañía de Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato y Gael García Bernal.

Por su lado, la artista de origen puertorriqueño respondió con emoticones de corazones blancos y uno de fiesta.

Inmediatamente, los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar, además del de Tommy Mottola, quien dijo: "Babies… Feliz Cumpleaños".

"Uy, pareces Penélope Cruz en esta foto", "Esta foto es increíble", "Me encanta esto, leyendas y reinas celebrándose la una a la otra. Pensar que la gente las enfrentó y que han sido amigas todo el tiempo", "Mujeres extraordinarias, latinas de corazón. Honor a quien honor merece", "México representando dignamente", "Sororidad", son algunos de los textos que se leen.