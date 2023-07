"Hotel California" se queda sin su mejor huésped, muere Randy Meisner, fundador de The Eagles

Randy Meisner, miembro fundador de la banda The Eagles y conocido por la emblemática canción "Hotel California", murió la noche del miércoles en Los Ángeles por complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comunicó la banda en un comunicado de prensa. Tenía 77 años.

El bajista había soportado numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016, cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Mientras tanto, Randy Meisner había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según los registros judiciales y los comentarios realizados durante una audiencia de 2015 en la que un juez ordenó que Meisner recibiera atención médica constante.

Llamado “el hombre más dulce del mundo de la música” por su antiguo compañero de banda Don Felder, Meisner, con cara de niño, se unió a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de 1970 para formar la banda por excelencia de Los Ángeles y uno de los grupos más populares de la historia.

“Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda”, dijo el comunicado de los Eagles.

Video Eagles - Hotel California (Live 1977) (Official Video) [HD]



“Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”, agrega el escrito.

De momento no se ofrecieron detalles de su exequias fúnebres.

En el verano de 1977, durante la gira “Hotel California” y en momentos en que pasaba por una difícil situación personal (se separaba de su primera esposa), Meisner tuvo una fuerte discusión con Frey detrás del escenario en Knoxville, Tennessee y se fue de la banda poco después.

Su reemplazo, Timothy B. Schmit, permaneció con el grupo durante las siguientes décadas, junto con Henley, Walsh y Frey, quien murió en 2016.

Como solista, Meisner nunca se acercó al éxito que tuvo con The Eagles, pero tuvo éxitos con “Hearts On Fire” y “Deep Inside My Heart” y tocó en discos de Walsh, James Taylor y Dan Fogelberg, entre otros.

Mientras tanto, The Eagles terminaron una pausa de 14 años en 1994 y realizaron una gira con Schmit a pesar de que Meisner había tocado en todos menos uno de sus álbumes de estudio anteriores.

Se unió a los miembros del grupo pasados y presentes en 1998 cuando fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll e interpretaron “Take It Easy” y “Hotel California”.

Durante una década, formó parte de World Classic Rockers, un acto de gira que en varias ocasiones incluyó a Donovan, Spencer Davis y Denny Laine.

Meisner se casó dos veces, la primera vez cuando aún era un adolescente y tuvo tres hijos.