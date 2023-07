Eran las 7:00 de la mañana del miércoles 28 de julio del 2021. El músico santiagués Jochy Sánchez recibía una primera llamada, de su amigo Johnny Ventura, quien se preparaba para partir de Santo Domingo a la ciudad de Santiago de los Caballeros con el objetivo de concluir un demo que había grabado para un proyecto musical que se gestaba a favor del río Yaque del Norte.

“Hoy me siento como un buey”, le expresó Johnny a su amigo Jochy, según compartió ayer con LISTÍN DIARIO este músico de sus recuerdos de ese día de tristeza para República Dominicana y que mañana hará dos años.

Al rememorar esos momento a través de la conversación telefónica Jochy no pudo evitar el llanto, porque así como la familia del legendario merenguero y muchos dominicanos como él aún no lo pueden creer que Johnny se haya marchado para siempre.

Este viernes República Dominicana llega a su segundo año sin la presencia de su más carismático y admirado artista, el merenguero Johnny Ventura, quien falleció de un infarto, a primeras horas de la tarde el 28 de julio del 2021, en la ciudad de Santiago.

El merenguero y Jochy eran grandes amigos. Desde el 2008 que su amistad se afianzó hablaban prácticamente todos los días, tres o cuatro veces. Su conversación siempre giraba en torno a la música, el acontecer sociopolítico, noticioso u otro tema de interés.

“Yo me convertí en su asesor musical para el libro que él estaba escribiendo. Siempre me consultaba todos los temas de música”, comentó Jochy.

Al momento de su muerte Johnny escribía el libro “El merengue visto por mí”.

Ese miércoles no fue la excepción y desde que El Caballo emprendió el viaje al Cibao, junto a su chofer, se mantuvo en contacto con Sánchez durante todo el trayecto.

“Johnny se mantuvo en comunicación conmigo todo el tiempo, desde que llegó a Villa Altagracia, igual que en Bonao, me lo hizo saber. Cuando llegó a La Vega me llamó, de nuevo, para decirme que si el estudio de grabación no estaba lejos del hotel Plaza Century, en donde antes sostendría una reunión con dos personas, y le respondí que como a unos diez minutos. Entonces me expresó que desde que terminara esa reunión pasaría a mi estudio para ver lo del tema”, relató Sánchez, sin imaginar que sería la última conversación que sostendría con su amigo.

Fue en medio de esta reunión que el artista sufrió un infarto fulminante. Alrededor de la 1:00 de la tarde Josefina Flores viuda Ventura llamó a Jochy para comunicarle que Johnny se encontraba en la clínica La Unión Médica de Santiago y que ella estaba saliendo para el lugar.

De inmediato Jochy y su esposa se trasladaron a la clínica y fueron recibidos por los médicos con las dolorosas palabras: “No pudimos, no pudimos”. Esa frase retumbó en el corazón de Jochy, quien no podía dar crédito a lo que acababa de escuchar.

“Ahí supe que había fallecido. Me desmoroné. Sentí un dolor tan grande y más fuerte que cuando falleció mi padre. Realmente el mundo se nubló y me fui en negro”, manifestó durante la conversación telefónica.

Esta semana Jochy compartió, en su cuenta de Instagram, el último trabajo musical de Ventura, el video de la canción “Soy Yaque”, dirigido por el maestro Jochy Sánchez.

La canción y el video fueron lanzados por el Día del Río Yaque del Norte (25 de julio) y en el marco de la celebración del sexagésimo aniversario de la fundación Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi).

La Gallera

“La Gallera” fue un espectáculo musical que produjo, en 2013, el maestro Jochy Sánchez, especialmente para El Caballo. Un show de merengues típicos y los primeros éxitos merengueros, en el que comparte tarima con Maridalia Hernández.

Entre ellos se cuentan “Las siete pasadas”, “Los algodones”, “Dolorita”, “Cabo e vela el merengón”, “Monte adentro”, “Juanita Morel”, “La agarradera”, Amorío”, “Loreta” y “La balacera”.

De “La Gallera” se presentaron, por todo el país, 14 conciertos. El número 15 fue en Santiago de Cuba, en julio del 2015, en el marco de la 35 edición del Festival del Caribe, “Fiesta del Fuego”, dedicada al aniversario 500 de la fundación de la otrora Villa de Santiago de Cuba.

Johnny se presentó en el Teatro Heredia, de Cuba y para el merenguero dominicano fue un sueño hecho realidad.

Esta fue la primera y última actuación de Ventura en Cuba, país que se adueñó de los merengues de los carnavales cubanos.

“De estos conciertos quedó en carpeta y que, más adelante, estaremos realizando con su hijo Jandy, y es llevar el espectáculo La Gallera a la costa este de Estados Unidos y a España”, contó el maestro Sánchez.