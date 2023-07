En busca de generar un debate en sus redes sociales, Wason Brazobán habló de su posición sobre la igualdad de género, que según sus propias palabras, inventó la clase alta y es responsable de disolución del matrimonio, además a lo que "no le encuentra lo sensual".

Entre sus tantas publicaciones sobre este tema, donde confesó ser machista, el artista dominicano también aseguró que no se atreve a proponerle a una mujer que pague la mitad de la cuenta en una cita y que no se imagina encontrar platos sucios en su casa para tener que lavarlos después de llegar de un concierto.

"Todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando a cada ratos en su casa. El hombre no está para eso, el hombre es proveedor y protector por naturaleza. Un hombre está para estar joseando en la calle buscando el sustento o avance económico de su familia", comenzó diciendo Brazobán en la primera parte de la declaración, que provocó la opinión de Cheddy García, Miralba Ruiz y Karla Fatule.

"Que lo haga una vez por una emergencia está bien, pero el hombre que está joseando en la calle, no tiene tiempo para esas fregaderas. ¿Qué sensual tiene eso? Yo nunca he visto una mujer tocándose imaginando un hombre fregando", agregó.

En ese sentido, 'El cantautor del pueblo' entiende que hombre y mujer jamás serán iguales, ya que cada uno tiene capacidades diferentes al otro.

"Desde que la élite inventó la jodia' igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales. Por más que jodan, naturalmente no somos iguales hombre y mujer. La mujer tiene capacidades en algunas cosas que el hombre no tiene. El hombre tiene capacidades que la mujer no tiene. Por más que digan, jamás se verá normal la mujer trabajando y el hombre trapeando a cada rato en su casa. Es más, me voy más lejos, la mujer no lo respeta igual", explicó.

En el posteo, otras figuras como Miralba Ruiz, Cheddy García, Karla Fatule, Santiago Matías, Vladimir Jáquez, Selinée Méndez, Rossalba Molina (La Buena Loca) y Yanely Acosta han fijado su punto de vista.