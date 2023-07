Julio Sabala inicia tour y Perú lo distingue

Julio Sabala, quien celebra sus 35 años de subir al escenario, no tiene fecha de vencimiento en su carrera artística. “Aún me queda todo por hacer; no he subido a un globo, sembrado un árbol, tenido un hijo ni escrito un libro, según lo típico”, comentó entusiasmado con lo que sucede alrededor de su vida.

“El imitador inimitable”, como se le conoce, reveló que en los próximos días se propone hacer un cambio, por la gente que lo quiere, que lo sigue, así como por los principios y valores aprendidos, entendiendo que “las partes extremas, dañan el compuesto del colectivo”.

Julio César Sabala de Jesús, su nombre real, inició una gira con su espectáculo “Lo de antes y lo ahora”, que recién presentó en Miami y se propone presentarlo en Nueva York y otras ciudades americanas.

El comediante, cantante y actor exhibe un colorido show, con holografía grabada, mostrando una verdadera contienda de modas, costumbres y estrellas, con 10 personajes que incluyen a los tradicionales Julio Iglesias, Ricardo Arjona, Romeo Santos, Pitbull, Alejandro Sanz, Celia Cruz y otros.

También trae propuestas de actualidad: Bad Bunny, Maluma, Camilo Echeverry, Marc Anthony y Tego Calderón.

Sabala está muy satisfecho y concentrado en lo que significa en este momento de su carrera, por lo actualizado, tecnológico y variado que está estructurado.

El imitador dominicano Julio Sabala durante su conversación con Florentino Durán.

VOLVERÍA AL SOBERANO

En marzo pasado, “El Hombre de las Mil Caras” fue conductor de Premios Soberano y recibió críticas por su participación. Ante una pregunta de si volvería a conducir la gala, explicó que no tiene objeción en volver, siempre que se tome en cuenta lo siguiente: “Donde se cumplan mis requerimientos y exigencias, y mi categoría, yo voy a todos los premios. Ahora, las cosas que están mal ejecutadas traen repercusiones y nosotros las sufrimos, como en Primer Impacto”.

Sabala fue entrevistado por este redactor para el programa “El Show del Mediodía” (Color Visión) y para Radio Televisión Dominicana (RTVD) en el restaurante La Casa del Mofongo de Nueva York.

El denominado “Super Transformer de la Comedia y el Humor” dijo que se siente agradecido y valorado por la prensa del país y recordó cuando recibió su Gran Soberano en 1995, a pocos años de lanzar su carrera.

Julio Sabala junto al embajador peruano en Estados Unidos, Gustavo Meza-Cuadra Velásquez.

EN EL CAPITOLIO Y CASA BLANCA

El artista dominicano informó que estuvo recientemente en en el Capitolio y en la Casa Blanca, en Washington DC, acompañando a una delegación oficial de Perú, un país que lo ha acogido como un hijo distinguido.

Sus autoridades lo escogieron para participar en los actos junto a una peruana que forma parte de la Nasa y otra actriz que sobresale en Hollywood.

“Fue una gran iniciativa de las autoridades de ese querido país y fue una ceremonia muy bonita que incluía una proclama, un pergamino y una medalla”, contó el imitador dominicano.

Recordó que durante las presentaciones que los llevan a diversos países en el mundo, “ya los logros no son de uno, no son personales, son de nuestro país. Yo lo que hago es identificarme como dominicano donde quiera que esté, decidido a no defraudar a la gente y mantener esa marca de perfección, como marca país”.

"BIEN VALORADO"

Sabala dijo que le enorgullece lo valoran siempre en todos los países que se presenta y se mostró satisfecho del trato en su país donde nunca se ha sentido ¨infravalorado” muy especialmente por la prensa que lo reconoció con el Gran Soberano en 1995, a pocos años de subir a escena.

PLANES

Julio Sabala, quien es hijo de Cecilio Sabala y María Amparo de Jesús de Sabala manifestó que cercano al Día del Padre viajará a Santo Domingo, donde este año presentará su espectáculo como un compromiso que quiere honrar con "su viejo".

El artista viajará a Puerto Rico en el mes de septiembre, luego de celebrar su cumpleaños, el 26 de agosto, para posteriormente regresar a Nueva York, los días 6 y 7 de octubre.

Informó que, a final de este año, previo a las festividades navideñas, regresará a Santo Domingo, con una producción tipo Las Vegas, donde ampliará su espectáculo e incluirá el personaje de Fefita La Grande, quien le suministrará varios de sus diseños con esos fines y que le dijo: “Si Celia Cruz está ¿por qué yo no?”.