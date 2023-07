En Santiago se comenta: Centro León, gran espacio cultural

¡Hola, muy buenos días! Cuando estuve en la exposición del periódico El Caribe, por cierto muy concurrido por empresarios, funcionarios, jueces y fiscales, en el patio del Centro León, quedé fascinada con la arquitectura de esta magnífica edificación, la cual tiene tantos espacios y ambientes a disfrutar. Claro que no es la primera vez que acudo allí ,desde su inauguración es el centro cultural más importante del Cibao, imposible no ir allí por la tarde, en las noches, los fines de semanas, observar sus exposiciones, la tienda de antigüedades, participar de las tantas actividades musicales, cinematográficas, ir a reuniones de amigos, una buena conversación, ponerse sus ropas de gala, casual o de verano, jeans y tenis, que están de última, es decir salir de paseo y exhibir sus atuendos, así como ver los turistas que llegan en autobús a conocer nuestra cultura y disfrutar de ese lindo jardín, es una gran experiencia. El Centro León siempre tiene actividades diversas para todos, consulte su página en su plataforma, para saber cuál escoger.

COMENTARIO

Encontrarnos con amigos queridos, aún sea por teléfono es divino. Una persona que se dio a querer cuando fue funcionario en los gobiernos pasados del PRD es Javier Peña, hace mucho tiempo fue gobernador de la provincia, director de IDECOOP y casi síndico, en sus años juveniles director de la escuela, en su lugar de origen, Baitoa, lleva casado cincuenta y un años con una dama encantadora, Bélgica de Peña, creando una bella familia. En uno de esos importantes nombramientos se quedaron viviendo en la capital, pero aquí lo recuerdan con mucho cariño, en especial a Javier que supo ocupar todos esos cargos con sencillez y sin arrogancia, no como hacen muchos que se encumbran y el poder es pasajero. Gracias a estos amigos que disfrutan de la vida de Santiago a través de esta columna.

RICKY MARTIN EN EL PAÍS

El dos de septiembre se estará presentado Ricky Martin en Altos de Chavón, acompañado de la orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por su director José Antonio Molina. Casi nada, no es bruto este Ricky, a pesar de los tantos escándalos, luego de salir del closet, mantiene su público, su carisma. ¿Y quién no querrá darse su vueltecita por Romana para ver esta estrella? Me cuentan ya que hay un grupo de niños ricos que irán a este concierto.

excelentes periodistas

La ciudad crece, es importante, con los avances de proyectos de viviendas, torres y edificaciones comerciales, chicas preparadas que ofrecen sus servicios de relaciones públicas y eventos. Grisbel Medina tienen un gran equipo, ella hasta hace de maestra de ceremonias y lo hace muy bien, por igual Wendy Almonte, Marylín Ventura y Jhohanna Benoit, quienes además de que escriben en periódicos, visten bien, tienen buenos modales, son jóvenes, simpáticas, trabajadoras, conocidas por el excelente trabajo y las relaciones publicas que hace. Muy bien por estas chicas.

el tabaco es fuerte

Ahora lo que está muy en boga es fumar cigarros, mujeres y hombres adinerados, pero también jóvenes de distintas clases sociales, hay tantos bares para fumar en la zona monumental, hasta en Las Colinas, Santiago abrieron el más reciente, Humos. ¿Bueno, y no que el tabaco es perjudicial para la salud? El auge es tanto, que Tamboril vive del tabaco y son tantas las fábricas, que hay muchos empleos y los trabajadores se disputan. Hasta la próxima.