Manu Vega: de España para el mundo, pronto filmará en Santo Domingo

Manu Vega, un nombre que ha empezado a resonar en el mundo del cine y la televisión, a quien muchos conocen por series como “El Juego de las Llaves” o por la aclamada película de Amazon Video “La Octava Cláusula” en la que compartió escena con la actriz mexicana Maite Perroni.

Para conocer más a fondo a este novel actor debemos irnos a sus inicios. Su padre es Felipe Vega, director y guionista español, lo que le permitió nacer rodeado de artistas y conocer desde su nacimiento el séptimo arte, del cual se enamoró, aunque explica que conociendo lo difícil del medio artístico su madre no quería se dedicara a esto. Sin embargo, más adelante pudo apoyarlo.

Mirando el póster de su cinta favorita “Match Point” de Woody Allen, confirmó que el cine sería lo suyo. “Esa película me cambió completamente el paradigma del cine y, es verdad que con mi padre había visto mucho cine clásico, cine de todo tipo, desde el francés hasta Hitchcock (Alfred Joseph Hitchcock fue un director de cine, productor y guionista británico), además de muchísimas cosas completamente distintas. Pero no sé qué pasa con esa película, que tuve una gran obsesión; me marcó por completo y, evolucionó mi forma de pensar sobre el cine”, afirmó el actor mientras sonreía y peinaba su pelo.

A los 16 años tuvo la oportunidad de trabajar como modelo para importantes marcas internacionales y, en esta etapa colabora con fotógrafos de la talla de Mario Testino, Chesko López o Rudy Martínez, logrando conocer distintas culturas, sabores y colores, lo que le permitió independizarse además de conocer sobre la vida del migrante.

Tras vivir su etapa de modelo, regresa a los 19 años y da un paso al frente en su auténtica vocación y entra a la escuela de interpretación más prestigiosa de España, la RESAD (Real escuela superior de arte dramático), donde se gradúa, tras cuatro años de formación, con honores; es allí donde su verdadera pasión inicia y participa en relevantes series de televisión de su país natal “Secretos de Estado”, “El continental”, “Cupido”, entre otras.

Vega define a su primer gran trabajo como una enorme oportunidad, se trataba de la web serie “Cupido” para la cual se le llamó para interpretar una sola frase, pero por su excelente trabajo logró convertirse en el protagonista de la historia.

Su primera oportunidad

“Mis años de estudio me los pasé tratando de conocer directores de casting o cómo llegar a ellos. Mi primera oportunidad real fue en la web serie “Cupido”, de Televisión Española, donde yo tenía un papel muy chiquitito y los capítulos se iban escribiendo día a día. Entonces lo primero que me dieron fue una frase. Con esa frase me dijeron: -bueno, a ver cómo lo haces. Esta será tu primera oportunidad… Lo hice y les gustó tanto que acabé convirtiéndome en el protagonista de esa pequeña serie.

Manu Vega, actor español. “Con los años que me quedan” de Amazon Video y “Lobo Feroz” de Netflix, son solo dos de las más recientes producciones en las que ha participado.Javier Mantrana del Valle

“Con los años que me quedan”, de Amazon Video, y “Lobo Feroz”, de Netflix, son solo dos de las más recientes producciones en las que ha participado Manu, quien agradece la oportunidad de la exposición global al participar en dos grandes plataformas de streaming y menciona que “Con los años que me quedan” tuvo algo especial en él.

“Esa película tiene un personaje que por millones de razones me ha tocado mucho. Es un chico que se marcha a Estados Unidos buscándose la vida, intentando encontrarse a sí mismo, es algo que indirectamente pasé yo, al salir de mi país en busca de encontrarme y seguir mis sueños”, manifestó.

A República Dominicana lo trae un proyecto que se rodará a finales de este año y principios del 2024. Actualmente se encuentra en la fase de búsqueda de locaciones y conversaciones sobre la producción.

Además de este proyecto, se le verá en la comedia “Mientras Cupido no está”, una historia de amor que invita a reflexionar sobre los vínculos y la tolerancia a la diversidad a través del humor. Aquí comparte créditos junto a Vadhir Derbez y la misma se estrenará en el 2024.