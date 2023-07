"Heathers": productores tenían dos años detrás de sus derechos para presentarlo ante los dominicanos

Heathers es una obra de teatro musical basada en la película estadounidense que lleva el mismo nombre, escrita por Daniel Waters en 1989.

La adaptación teatral de Laurence O'Keefe y Kevin Murphy llegará a República Dominicana del 11 al 13 de agosto, casi una década después de su adaptación al teatro.

La réplica de la obra es producida y dirigida por Steven Nolasco, un chico dominicano de 21 años que junto a grupo de jóvenes colaboradores presentarán el musical en el país, en la sala Manuel Rueda del Conservatorio Nacional de Música.

Nolasco, junto a la compañía de producción de shows de entreteniendo en vivo “Brodway on The Stage”, la cual fue creada durante el 2020 y es dirigida por él y Rafael Nolasco, llevaba dos años tratando de gestionar los derechos de la obra para traerla al país.

La adaptación de esta historia de comedia oscura adolescente, será protagonizada por los actores dominicanos Coral González, de 18 años, y Roger Manzano, de 31, quienes le darán vida a Verónica Swayer y Jason Dean “JD”, respectivamente.

Asimismo, detrás de la realización del proyecto están involucrados algunos jóvenes, además de Nolasco, como Nicole Sosa y Stephanie Jiménez, como acting coash; Yamilet Taveras, asistente de dirección y en la parte vocal, Luis García.

Por su parte, Nolasco y Sosa conversaron con el Listín Diario sobre los retos de llevar una producción como está, a tan corta edad.

“Nosotros, además de ser una productora nueva, somos muy Jóvenes, por lo que sí ha sido un poco difícil entrar al mundo del teatro musical, sobre todo por el apoyo. Este musical ha corrido de nuestro bolsillo y eso es algo un poco difícil acá en nuestro país, iniciar y lanzarte a un mundo tan cerrado que es el teatro musical donde no existen tantas productoras ni personas haciendo teatro”, expresó Steven Nolasco.

No obstante, Sosa comentó: “No solamente por no haber hecho de manera formal un proyecto, sino las caras que tenemos, nos juzgan bastante, juzgan nuestro nuestra experiencia, quizás, nuestras capacidades para lograr cosas”.

Contó lo complicado que ha sido el proceso de conseguir apoyo y patrocinio, además indicaron que llegaron a tocar puertas de instituciones gubernamentales, de las cuales no recibieron respuestas o recibieron rechazos.

“Conseguir apoyo, patrocinio y todas esas cosas no es tan sencillo, sobre todo porque hay mucho apoyo a otras cosas que no son solamente el teatro, quizás a lo urbano se le da mucho apoyo, ´no hay presupuesto porque estamos apoyando un concierto, no hay presupuesto porque estamos apoyando otras cosas´”, puntualizó Sosa.

Añadió: “Cuando me preguntas cono va el teatro, como actriz yo puedo decirte que sí que vamos bien encaminados, pero a nivel de producción a mí me preocupa bastante, porque como le dije es mi primera vez de manera formal trabajando detrás, y sí que me pone muy triste que el apoyo sea tan difícil de conseguir”.

A pesar de que no es la primera obra en la que Steven Nolasco participa en la parte de producción, tanto el cómo su compañía se inician en Santo Domingo con “Heathers” en el ámbito teatral.

Sin embargo, Nolasco ya tiene más de 10 años capacitándose en las artes escénicas y fue asistente de director en obras en el gran teatro del Cibao, entre ellas Gris el Musical (2019), de la mano de Johanny Sosa, y Una navidad en el Polo Norte.

Mientras que Sosa, estudia artes escénicas desde los cinco años y ha participado en algunas obras como actriz, aunque en esta oportunidad estará detrás de escena.

“Ha sido una experiencia única para mí porque yo siempre he estado en la parte de actuación, pero ha sido bastante retador, pues enfrentarme a un proyecto de tan gran magnitud y sobre todo en este país”, comentó Sosa.

Más sobre el musical

El director de la réplica en el país manifestó que este musical va dirigido a un público joven que se sentirá identificado con muchas de las problemáticas que se tratan en la obra y se atreverá a contar sin miedo esta situación si atraviesa por ellas.

“El público va a ver una historia real, verán una comedia negra, va a ver los temas que se dan en la vida como el acoso, la violencia, la bulimia, el bullying, temas que no se trata mucho en teatro”, expresó Nolasco.

Además, indicó que no solo irán a ver una obra de teatro musical, sino que “se van a llevar un aprendizaje a sus casas”.

Mientras que Nicole Sosa expresó: “Yo entiendo que muchos adolescentes van a poder lograr tener la valentía de hablar de muchos temas que tocan sobre la salud mental, sobre todo, sobre el querer ser parte de algo, esos temas que yo, como adolescente, no me atreví a hablar, que yo tenía mucho miedo”.

Apoyo gubernamental

Steven resaltó que a pesar de que en 2019 se promulgó la ley del mecenazgo, con el objetivo de incentivar a que las empresas públicas y privadas puedan desarrollar sus proyectos que impulsan el arte y la cultura, aún no es una realidad.

“No es una realidad como que tú digas, me voy a dirigir al Ministerio, voy a presentar mi proyecto, como la Ley de Cine, todavía no hemos llegado ahí”, expresó.

Asimismo, manifestó: “Si creo que en nuestro país deberían ya concretizar lo que es la Ley de Mecenazgo para que estás esos productores, directores que van surgiendo y también los que ya tienen renombre, eso sea de sustento para hacer este tipo de producciones”.

También estableció que por esto en el país hay pocas producciones de teatro musical, porque son muy costosas y los productores no reciben estos incentivos para ayudar a costear este tipo de arte.

“Son producciones muy costosas y todavía no tenemos algo que nos avale, que te diga, por ejemplo, estamos seguros de que se la sala se nos llenó”, expresó.