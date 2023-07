'Barbie' se lleva la corona de la taquilla y 'Oppenheimer' se dispara en un fin de semana histórico

“Barbenheimer” no solo funcionó, sino que hizo girar el oro de la taquilla. La fusión impulsada por las redes sociales de “Barbie” de Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan atrajo a los cinéfilos de regreso a los cines en números récord este fin de semana, superando ampliamente las proyecciones y dando un rayo de esperanza al rezagado negocio de las exhibiciones, en medio del sombrío telón de fondo de las huelgas.

Warner Bros.' “Barbie” ocupó el primer lugar con una enorme venta de entradas de $155 millones en cines norteamericanos de 4243 ubicaciones, superando a “The Super Mario Bros. Movie” (así como a todas las películas de Marvel de este año) como el mayor estreno del año y rompiendo el récord del primer fin de semana para una película dirigida por una mujer. "Oppenheimer" de Universal también superó las expectativas, recaudando 80,5 millones de dólares en 3,610 salas de cine de EE. UU. y Canadá, marcando el mayor debut de Nolan sin Batman y uno de los mejores comienzos de la historia para un drama biográfico con clasificación R.

También es la primera vez que una película se estrenó con más de $100 millones y otra película se estrenó con más de $80 millones en el mismo fin de semana. Cuando todo esté resuelto, probablemente se convierta en el cuarto fin de semana más taquillero de todos los tiempos, con más de $300 millones en toda la industria. Y todo esto en un mercado que se inclina cada vez más hacia la propiedad intelectual impulsada por el ganador se lo lleva todo.

El fenómeno “Barbenheimer” puede haber comenzado como una competencia afable entre dos opuestos estéticos, pero, como muchos esperaban, ambas películas se beneficiaron al final. A nivel internacional, “Barbie” ganó $182 millones en 69 territorios, impulsando un fin de semana global de $337 millones. “Oppenheimer” ganó $93,7 millones en 78 territorios, ubicándose por encima de “Barbie” en India, para un total global de $174,2 millones.

La única víctima real fue "Misión: Imposible: La cuenta muerta Parte I", que a pesar de las buenas críticas y un buen fin de semana de apertura, cayó un 64 % en el segundo fin de semana. Eclipsado por el brillo de “Barbenheimer”, así como por el golpe de perder sus pantallas IMAX ante “Oppenheimer”, el vehículo de Tom Cruise agregó $19,5 millones, elevando su total nacional a $118,8 millones.

“Barbenheimer” tampoco es simplemente una contraprogramación. Pero mientras una cierta sección de cinéfilos entusiastas coincidía, en conjunto las audiencias eran distintas.

Las mujeres condujeron la apertura histórica de "Barbie", que representan el 65% de la audiencia, según PostTrak, y el 40% de los compradores de boletos tenían menos de 25 años para la película clasificada PG-13.

“Es solo un momento feliz en el mundo. Esto es historia en muchos sentidos”, dijo Jeff Goldstein, Warner Bros.' presidente de distribución nacional. “Creo que esta campaña de marketing es única de la que la gente hablará para siempre”.

Mientras tanto, la audiencia de "Oppenheimer" era 62% masculina y 63% mayor de 25 años, con un algo sorprendente 32% que tenía entre 18 y 24 años.

Tanto "Barbie" como "Oppenheimer" obtuvieron buenas calificaciones de los críticos, con un 90 % y un 94 % en Rotten Tomatoes, respectivamente, y el público les dio a ambas películas una A CinemaScore. Y las redes sociales han estado inundadas de reacciones y “tomas” durante todo el fin de semana (buenas, malas, problemáticas y en todas partes) el tipo de cine orgánico de eventos y debates refrescantes que ningún presupuesto de marketing puede comprar.

"Lo de 'Barbenheimer' fue un verdadero impulso para ambas películas", dijo Goldstein. “Es un logro supremo para todos nosotros”.

“Oppenheimer” tenía a su disposición la gran mayoría (80%) de las pantallas premium de gran formato. Unos 25 cines en América del Norte presumieron proyecciones IMAX de 70 mm (el formato preferido de Nolan), la mayoría de las cuales se agotaron por completo durante todo el fin de semana, lo que representó el 2% del total bruto. Los cines incluso se apresuraron a agregar más para satisfacer la demanda, incluidas las proyecciones a la 1 am y las 6 am, que también se agotaron.

“Las películas de Nolan son eventos verdaderamente cinematográficos”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal.

Las proyecciones de IMAX por sí solas representaron el 26 % del bruto nacional (o $21,1 millones) de solo 411 pantallas y el 20 % del bruto global, y “Oppenheimer” tendrá al menos una ejecución de tres semanas en esas pantallas de alta demanda.

“Este es un fenómeno incomparable”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, en un comunicado. “En todo el mundo, hemos visto entradas agotadas en los espectáculos de las 4:00 a. m. y personas que viajan durante horas a través de las fronteras para ver 'Oppenheimer' en IMAX de 70 mm”.

Este es el fin de semana de regreso con el que Hollywood ha estado soñando desde la pandemia. Ha habido grandes estrenos y éxitos: "Spider-Man: No Way Home", "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water" entre ellos, pero el hecho de que dos películas tengan éxito al mismo tiempo es notable.

“Fue un fin de semana verdaderamente histórico y continúa con el impulso positivo de taquilla de 2023”, dijo Michael O'Leary, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros. “La gente reconoció que algo especial estaba sucediendo y querían ser parte de eso”.

Y, sin embargo, en el fondo se cierne el desastre a medida que los estudios de Hollywood continúan discutiendo con los actores y escritores en huelga por un contrato justo.

"Barbie" y "Oppenheimer" fueron las últimas películas en el calendario de 2023 en obtener una gira de prensa mundial masiva. Ambos estuvieron hasta la hora 11, exprimiendo hasta el último momento con sus estrellas de cine. “Oppenheimer” incluso adelantó una hora su estreno en Londres, sabiendo que Emily Blunt, Matt Damon y Cillian Murphy tendrían que irse para unirse simbólicamente a los piquetes cuando comenzara la película.

Sin estrellas de cine para promocionar sus películas, los estudios han comenzado a promocionar algunos estrenos de otoño, incluido el drama de tenis de alto perfil de Zendaya, "Challengers".

Pero por ahora, es simplemente una historia positiva que incluso podría continuar durante las próximas semanas.

“Podría haber una secuela el próximo fin de semana”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “El factor FOMO aumentará debido a este monumental evento de taquilla centrado en la experiencia del cine”.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Barbie”, $155 millones.

2. “Oppenheimer”, 80,5 millones de dólares.

3. “Sonido de la libertad”, $20,1 millones.

4. “Mission: Impossible-Dead Reckoning Part I,” $19.5 millones.

5. “Indiana Jones y el dial del destino”, 6,7 millones de dólares.

6. “Insidious: The Red Door”, $6.5 millones.

7. “Elemental”, $5.8 millones.

8. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, $2.8 millones.

9. “Transformers: Rise of the Beasts”, 1,1 millones.

10. “Sin resentimientos”, $1.1 millones.