The 1975 cancela sus shows en Yakarta y Taipei tras controversia por beso entre dos hombres en Malasia

La banda británica de pop rock The 1975 anunció el domingo que cancelaría sus presentaciones en Yakarta y Taipei después de que el gobierno de Malasia interrumpiera un festival de música luego de que el cantante principal de la banda criticara las leyes contra los homosexuales del país y besara a un compañero de banda durante su actuación.

The 1975 estaba programado para presentarse en We The Fest, el festival anual de música de verano de Indonesia, en Yakarta el domingo por la noche, como parte de su gira por Asia en 2023.

“The 1975 lamenta anunciar que sus próximos espectáculos en Yakarta y Taipei ya no se llevarán a cabo según lo planeado”, dijo el grupo en un comunicado publicado en las plataformas de redes sociales de We The Fest el domingo. Agregaron que la decisión no se tomó a la ligera “pero desafortunadamente debido a las circunstancias actuales, es imposible continuar con los programas actuales”.

Indonesia, la nación musulmana más poblada del mundo, no prohíbe los derechos LGBTQ excepto en la conservadora provincia de Aceh.

Matt Healey, el vocalista principal de The 1975, usó blasfemias en su discurso criticando la postura del gobierno contra la homosexualidad, antes de besar al bajista Ross MacDonald. Las imágenes del incidente se publicaron en las redes sociales y provocaron una reacción violenta en la Malasia predominantemente musulmana.

El ministro de Comunicaciones y Digital de Malasia, Fahmi Fadzil, criticó la conducta de Matty Healy el viernes por la noche y dijo en una publicación de Facebook que la homosexualidad es un delito en el país condenable hasta con 20 años de prisión y azotes.

No era la primera vez que Healy usaba el escenario para defender los derechos de lesbianas y gays. En 2019, besó a un fan masculino durante un concierto en los Emiratos Árabes Unidos, que también prohíbe los actos homosexuales, según informes de los medios.