Encuentran a Johnny Depp desmayado en un hotel de Hungría

La banda Hollywood Vampires tuvo que cancelar su concierto en Budapest, Hungría, tras su guitarrista, el actor Johnny Deep, sufrir un desmayo en su habitación de hotel y ser atendido por un médico que llegó hasta el lugar.

Según Daily News Hungary, Papp László Budapest Sport Arena estaba repleto en espera de la agrupación musical cuando se dio a conocer la noticia minutos antes de iniciar, versión que fue corroborada a Blikk.

"Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido que estaba programada para la tarde. Nadie pensó más en el hecho de que Johnny Depp no participó, su micrófono fue instalado por un miembro del personal, pero eso no es inusual para tales estrellas", dijo un ujier a Blikk .

"Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba demasiado emocionado, ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo más malo en él que simplemente exagerar como una estrella de rock", agregó la fuente.

Aunque la condición de salud de la estrella de Piratas del Caribe no ha sido confirmada por sus representantes, el publicista del grupo musical anunció a través de un comunicado publicado en Facebook que el espectáculo se cancelaba.