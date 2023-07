Drake: el nuevo álbum 'For All the Dogs' puede salir en 'un par de semanas'

La estrella del hip-hop está preparando un nuevo álbum, y podría estar aquí antes de lo que piensas.

Drake le dijo a una multitud llena de capacidad del Barclays Center en Brooklyn el jueves por la noche que su próximo proyecto, "For All the Dogs", llegaría aproximadamente "en un par de semanas". La megaestrella de 36 años, conocida por lanzar música sin una fecha anunciada, se burló del proyecto potencial en su show íntimo de Apollo en enero.

Además del anuncio del jueves, el cinco veces ganador del Grammy, fotografiado con una máscara de perro dóberman ese mismo día, dijo que también lanzaría un nuevo freestyle el viernes.

Si bien los detalles son escasos, confirmó una colaboración con Nick Minaj durante un show en Detroit a principios de este mes. “For All the Dogs” marcará su último proyecto desde su álbum conjunto 21 Savage, “Her Loss”, lanzado en noviembre. Su último lanzamiento en solitario, el EP con temas de baile "Honestly, Nevermind", se lanzó en 2022.

Si bien el verano de 2023 marcó una fuerte muestra de poder femenino con conciertos dirigidos por mujeres, incluidas Beyoncé y Taylor Swift, la gira de 56 fechas de Drake "It Was All a Blur" le recordó al mundo de la música que no debe ser olvidado.

La actuación de Drizzy el jueves por la noche marcó su tercera de cuatro presentaciones consecutivas con entradas agotadas en Barclays, con tres temporadas más en el área de Nueva York en el Madison Square Garden a partir del domingo. Es su primera salida como titular desde la gira pre-COVID Aubrey & the Three Migos en 2018.

Drake, quien lanzó su primer libro de poesía el mes pasado con el compositor Kenza Samir, llamado "Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness", abrió con su corte de álbum pensativo y profundo, "Look What You've Done", una dedicatoria dirigida por el piano a su madre, tío y abuela de "Take Care" de 2011.

Luego se lanzó a algunos de sus primeros éxitos, como "Marvins Room", "Say Something" y "Feel No Ways", la canción que rompe relaciones y se hizo muy popular a pesar de no ser un sencillo. Además de las primeras canciones, Drake profundizó en más material de su era Young Money antes de brindarle a la multitud muchos de sus últimos y más grandes discos de su lista de canciones en solitario de más de 35 canciones.

Declarando la grandeza de su creación de éxitos, el nativo de Toronto le dijo con confianza a la audiencia, que estuvo de pie durante prácticamente todo el set de dos horas: “Nadie (improperio) está conmigo. Tengo demasiados”, un sentimiento que repitió varias veces.

A lo largo de la noche, un espectacular espectáculo de luces rebotó por toda la arena y varios inflables gigantes o figuras que estaban suspendidas sobre el escenario rodearon a Drake. Incluían una novia, una efigie de Peter Pan, una explosión que se asemejaba a una bailarina exótica y un enorme y singular espermatozoide holográfico —sí, lo leíste bien— con espermatozoides animados nadando en los monitores del piso del escenario. Dedicó esa parte del concierto a sus fans femeninas.

Se arrojaron sujetadores al escenario, luego de la reciente serie de objetos que se arrojaron a los artistas, e incluso una pluma de vape. Drake respondió: “No hay forma de que te tomes la vida en serio si crees que voy a recoger este vaporizador y vapear contigo en el (improperio) centro Barclays. Tienes que evaluar algo de la vida real”.

En una secuencia de conciertos poco ortodoxa, el rapero ganador del Grammy, 21 Savage, siguió a Drake con un breve set interpretando algunos de sus grandes discos, incluidos "Red Opps", su colaboración con Post Malone, "Rock Star", "A Lot'" y "Bank Account". Drake regresaría y la pareja repasó canciones de "Her Loss", incluidas "Spin Bout U" y "Rich Flex".

El rapero de "Best I Ever Had" cerró el espectáculo caminando desde el escenario hacia una gigantesca figura de Virgil Abloh, similar a una estatua, mientras se reproducía el audio del diseñador. Abloh, quien murió de cáncer a los 41 años en 2021, fue un diseñador negro que creó fusiones innovadoras de ropa de calle y alta costura, lo que llevó a muchos en el mundo de la moda a etiquetarlo como el Karl Lagerfeld de su generación.

“No solo me ha inspirado a través de conversaciones directas que hemos tenido, sino que también he conocido a algunas personas increíbles a través de este hombre”, dijo Drake antes de cerrar la noche con su canción, “Legend”.