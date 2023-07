Zoe Saldaña dejó de lado sus dudas para protagonizar nueva serie de Taylor Sheridan 'Special Ops: Lioness'

Zoe Saldaña ha protagonizado tres exitosas franquicias cinematográficas: “Avatar”, “Guardianes de la galaxia” y “Star Trek”, pero cuando Taylor Sheridan se acercó a ella para dirigir su nueva serie de televisión, “Special Ops: Lioness”, ella dijo que no.

“Tengo ADD y soy disléxico, por lo que aprender muchos diálogos siempre fue muy desalentador”, dijo Saldaña en una entrevista previa al inicio de la huelga de actores. “Nunca pensé que llegaría a ser parte de (proyectos) donde el diálogo y la escritura son más importantes para toda la historia. Tiendo a huir de eso. Me cuesta concentrarme, por eso el género de acción siempre me atrajo”.

Ella dice que Sheridan la llamó y fue muy elogiosa, y agregó que estaba escribiendo un personaje con ella en mente. Tan emocionante como parecía el proyecto, pasó.

“Leí el piloto, me encantó tanto que me asusté y me alejé”.

Un año después, estaba en Italia filmando la serie limitada "From Scratch" y una vez más se encontró pensando en la oferta de Sheridan y se la comentó a su esposo.

“Supongo que estaba harto de que siempre mencionara el programa y no hiciera nada al respecto. Él estaba como, 'Solo llámalo, solo envíale un mensaje de texto'. Y lo que pasa con Taylor es que si está ocupado y no es algo que considere importante, no te devolverá la llamada durante semanas. Si realmente es algo que realmente quiere escuchar, vuelve a llamar en cuestión de segundos, así que eso es exactamente lo que hizo.

“Él dijo: 'Te estoy esperando. El guión sigue aquí. No hemos hecho nada con eso. Porfavor di que si.' Y lo hice”, relató Saldaña.

Después de esa inquietud inicial para asumir el papel, Saldaña dice que su admiración por el trabajo de Sheridan no ha hecho más que crecer. Escribió cada uno de los ocho episodios del programa.

“Tengo un gran respeto por alguien que realmente cree en lo que hace”, dijo. “Ahora, conociéndolo un poco más, tiene mucha confianza en su escritura. Y eso puede desanimar a la gente (pero) tiendo a apoyarme y reverenciar a las personas que saben quiénes son. Si tu fuerza es esta, entonces aduéñala, protégela. Y si no quiere ceder en el compromiso, está bien siempre y cuando sigamos sintonizando sus historias. Está funcionando."

“Special Ops: Lioness” se estrena el domingo en Paramount+ y también está protagonizada por Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly y Laysla De Oliveira. Saldaña interpreta a Joe, un agente de la CIA que recluta al personaje de De Oliveira para que se infiltre en un programa secreto de espías femeninas llamado Lioness.

De Oliveira se hace amiga de mujeres cuyos novios o maridos tienen vínculos con organizaciones terroristas. Los espectadores también verán a Joe luchar para equilibrar su carrera muy exigente y su vida hogareña como esposa y madre.

Saldaña dice que el papel la ha ayudado a apreciar al personal de operaciones especiales que está bajo el radar. El programa está basado en el programa Lioness de la CIA.

“Estas personas no son diferentes a los médicos. Se despiertan todos los días y entregan su vida a esta profesión para poder sobrevivir. Felicito a la gente así. Es un acto desinteresado. Estás sacrificando tu vida por el bien de los demás”.