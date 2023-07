"Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, del que estoy muy agradecida, de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor mayor mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme", comenzó Shakira su discurso en Premios Juventud 2023, donde se alzó con ocho estatuillas.

La cantante colombiana se convirtió en la máxima ganadora de la noche tras ganar en las categorías Artista Premios Juventud Femenina, Social Dance Challenge, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Urban Track, Tropical Mix, Mejor Canción Para Mi Ex y Girl Power. Además del reconocimiento especial como Agente de cambio.

"Cuando tuve dudas sobre mi misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona", continuó.

Finalmente, la intérprete de "Copa vacía", quien asistió a la ceremonia en compañía de sus hijos Milan y Sasha, afirmó que debería existir una premiación donde los galardonados sean los fanáticos.

"Nosotros los artistas deberíamos poder premiar a nuestros fans, y si existiese ese premio se los juro que ustedes se los llevaría todo", propuso.