Mozart la Para se declara coleccionista y adquiere cartera de Pablo Escobar

Mozart la Para adquirió una cartera o carriel que usaba el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

"Acabo de mangar uno de los carriel que usaba Pablo Escobar, certificada y firmada por #Robertoescobar alias Peluche", publicó el exponente urbano dominicano en su Instagram.

El intérprete resaltó que se encontraba de turista en Medellín, Colombia, ciudad en la que vivió Escobar.

Algunos de sus seguidores criticaron la compra, mientras otros lo felicitaban.

"Hay historia que como dices no se pueden ocultar, pero también esas historias no deberían admirarse....porque por ejemplo la historia nazis no se puede ocultar pero tampoco admirar", escribió un usuario.

En Medellín operaba el Museo Pablo Escobar, que era administrado por Roberto Escobar, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante.

El sitio era visitado por turistas nacionales y extranjeros, pero nunca fue autorizado oficialmente. Allí se exponían muchas de las excentricidades del narcotraficante, como carros antiguos, motos y hasta una pared falsa que en otra época le sirvió de escondite.

El hermano de Escobar promocionaba su museo en TripAdvisor con el siguiente texto: “Aquí encontrarás gran parte de la historia del mítico Pablo Escobar, conocerás, entre otros, la moto de James Bond, de la película "La espía" que me amó, sus carros... gran cantidad de fotografías. Siempre serás atendido por un miembro de la familia”.

Entre los objetos que se encontraban en esta casa y que eran propiedad del extinto narcotraficante eran una colección de más de 90 fotografías, una moto acuática, la mítica moto de James Bond y hasta el primer carro usado por el capo con varios orificios ocasionados por balas.

También se encontraban los carteles que emitieron las autoridades, en su momento, de “Se busca”, los cuales fueron impresos en la década de los 90, en los que se ofrecían 10 millones de dólares por brindar información que diera con el paradero de Escobar y todo el cartel de Medellín.

Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, con 44 años recién cumplidos, en la ciudad de Medellín, que convirtió en su refugio y trinchera.