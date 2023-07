"Las Extremas" reaccionan a crítica por su forma de vestir en televisión

Luego de las declaraciones de la comunicadora Selinée Méndez sobre la "poca ropa" que usan las presentadoras del programa de televisión "De Extremo a Extremo", éstas reaccionaron a la critica durante el segmento de opinión "Más que piernas".

Apoyadas una de la otra, las conductoras Gabi Desangles, Jenny Blanco, Verónica Batista, Nelfa Núñez y María Luisa Molina negaron que su forma de vestir sea vulgar y que la misma esté vinculada a su capacidad como profesionales y a sus valores como mujeres.

"Es muy feo que en el 2023 la mujer todavía sea clasificada, sea vista como una cosa que se pone ropa... como que al final somos lo que tenemos puesto, cuando hemos demostrado que somos muchísimos más, que tenemos la capacidad de ser inteligentes, de ser sexies, de ser poderosas, de ser mujeres seguras, y eso no tiene nada que ver, no es directamente profesional a qué tanto muestres el abdomen", expresó Desangles.

Por su lado, Jenny Blanco, quien es la líder del grupo de féminas por ser la más longeva en el elenco, aseguró sentirse molesta al escuchar que se refieran a ella y sus colegas como "esas mujeres, como que somos de otro planeta".

"Aquella palabra con 'c' no solo están en la televisión, están en muchas oficinas también por ahí con una camisa que les llega hasta el cuello y con un vestido que está más allá de la rodilla. No todas las mujeres de reputación dudosa están en la televisión, búsquenlas también en otro lado, en otras profesiones", añadió Blanco.

Blanco también reconoció ser ejemplo para los jóvenes por haber nacido en Cristo Rey y estudiado en escuelas públicas y en medio de cualquier adversidad lograr superarse, cambiando el futuro al que pudo estar destinada.

En ese sentido, Verónica Batista advirtió que no la provoquen, pues está convencida que quienes "han tomado este tema para denigrar" son responsables de peores faltas de las que intentan acusar a otros.

"Para mí Las Extremas de ahora en ningún momento hemos venido aquí de una forma vulgar, mucho menos de una forma que afecte a los demás. Yo sí pienso que a la hora de emitir un comentario de cualquier otra persona, específicamente de una mujer que está tratando de hacer un trabajo como lo estamos haciendo nosotras, hay que pensar lo que el público puede percibir de cada una de nosotras", señaló Batista.

Finalmente, tanto Nelfa Núñez como María Luisa confesaron que la mujer debería sentirse cómoda "en su propia piel" y vestirse de la manera que mejor la haga sentir con cuerpo. Además pidieron respeto a la sus compañeros de los medios de comunicación.