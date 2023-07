La comunicadora Selinée Méndez habló de la coherencia partiendo del trabajo que ha realizado su exesposo, René Brea, en Grupo de Medios Telemicro, donde entiende que las figuras femeninas continúan vistiendo "con poca ropa", algo de lo que el productor se había quejado antes de asumir un cargo en esa empresa.

"René muchas veces se quejó de que en Telemicro las chicas utilizaban poca ropa, que eso no era muy bueno o no era bueno para un ejemplo para las niñas y para la juventud y sigue teniendo ese problema Telemicro porque tal vez uno no tiene esa oportunidad de ver el canal el día entero, pero por las redes sociales uno ve los cortes o el canal de YouTube entonces tenemos que ser coherentes", expresó Selinée en el programa radia Al Mediodía.

La exreina de belleza también comparó al director general de Telemicro con los funcionarios que al incursionar en el sector público no cumplen con lo que habían prometido.

"Usted no puede decir un día una cosa y decir otra. Eso está muchas veces como en los puestos políticos que hay gente y empresarios que tal vez dice una cosa o alguien de otro partido y lo contratan, y lo llevan a ese puesto. Yo tengo varios amiguitos que se pasaron la vida entera diciendo una cosa, lo ponen en ese puesto y no han hecho nada", aseguró.

Selinée también fue noticia la semana pasada por inscribir su precandidatura como diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en la Fuerza del Pueblo, partido liderado por el expresidente Leonel Fernández.